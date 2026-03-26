Del anuncio a la operación: 20 parques industriales activan el Plan México

La construcción de parques industriales comienza a dar señales concretas de avance dentro del Plan México. A poco más de un año de su lanzamiento, el sector privado ha puesto en operación 20 nuevos desarrollos, equivalentes a una quinta parte de la meta comprometida hacia 2030. Y para hablar sobre este tema y el impacto de la revisión del TMEC en estos proyectos, conversamos con Claudia Esteves, Directora de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP).