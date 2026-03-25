Algoritmos, ¿qué tan “libres somos” cuando decidimos qué contenidos y productos consumir en línea?

Los algoritmos deciden qué vemos, qué compramos y qué contenidos aparecen en nuestras pantallas, pero ¿qué tan libres somos realmente cuando navegamos en internet? En este episodio de Lab Digital, Iván Quezada y Katyana Gómez conversan con la periodista científica y autora española Laura G. de Rivera sobre cómo funcionan los algoritmos, cómo influyen en nuestras decisiones de consumo y qué tan conscientes somos de su impacto en nuestros gustos, búsquedas y hábitos digitales.