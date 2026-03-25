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Algoritmos, ¿qué tan “libres somos” cuando decidimos qué contenidos y productos consumir en línea?


Iván QuezadaKatyana Gómez Baray

Los algoritmos deciden qué vemos, qué compramos y qué contenidos aparecen en nuestras pantallas, pero ¿qué tan libres somos realmente cuando navegamos en internet? En este episodio de Lab Digital, Iván Quezada y Katyana Gómez conversan con la periodista científica y autora española Laura G. de Rivera sobre cómo funcionan los algoritmos, cómo influyen en nuestras decisiones de consumo y qué tan conscientes somos de su impacto en nuestros gustos, búsquedas y hábitos digitales.

Iván Quezada

Periodista y editor de medios sociales en El Economista. Cuenta con una maestría en periodismo político y ha sido docente de asignatura en ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Actualmente conduce el pódcast Lab Digital, donde explora temas relacionados con ecosistemas digitales, redes sociales y marketing digital.

Katyana Gómez Baray

Es Licenciada en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García con especialidad en Divulgación de la Economía. En su trayectoria se ha dedicado a la coordinación de información y entrevistas, así como a la producción radiofónica.

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