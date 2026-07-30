50 años de la ULA: Evolución, logros y visión

La Universidad Latinoamericana (ULA) celebra 50 años de trayectoria formando profesionales que han contribuido al desarrollo de México, particularmente en el ámbito de la salud. En este video, Santiago Nuñez Castro, director general; Rolando Javier Bernal Pérez, rector de la institución; y Alejandro Torres Torija, CCO de Dentalia y egresado de la ULA, comparten la evolución de la institución, su apuesta por la innovación y el legado que ha marcado en su vida profesional.