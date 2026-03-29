¿Vigente la libertad de expresión presidencial?

“Después pueden limitarse los privilegios de los partidos”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum, aún antes de que el Congreso aprobara una versión realista y descafeinada del Plan B de la Reforma Electoral; pero por pereza, muchos, como quien esto escribe, no sabemos al detalle lo que quedó vigente.

Recordemos que cada idea de la iniciativa implicaba modificar varios artículos constitucionales, y así, sumados los transitorios, se vale que los perezosos preguntemos si todo lo que implicaba la revocación de mandato se eliminó.

La pertinente pregunta es cómo quedó el alegato de Palacio de que es constitucional que, aún sin hacer campaña partidista, la Presidenta tenga, en uso de su libertad de expresión, el derecho a réplicas que, desde la poderosa plataforma mañanera serían diarios y fulminantes rayos y centellas contra quienes critican al Gobierno.

Morena: ¿excepciones en política Antinepotismo?

A pesar de la amenaza de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, de que no se permitirá el nepotismo en las entidades en que habrá elecciones para elegir gobernadores en 2027, vale preguntar si, con fines de conciliación interna, Morena tolerará excepciones.

En Zacatecas, por ejemplo, presumen que Morena tiene un 36 por ciento de preferencias, pero no dicen que las preferencias de la oposición suman 47 por ciento. O cómo enfrentarán aparato político del gobierno de San Luis Potosí que quiere que la candidata sea la esposa del Gobernador.

O, hablando de Morena, cómo responderán al reclamo de Félix Salgado Macedonio, el real poder tras el Gobierno estatal de Guerrero, quien defiende sus aspiraciones acusando que también es nepotismo que clanes familiares ocupen posiciones en el Gobierno. Reto difícil hasta para la equidad salomónica.

CDMX: los cobros de piso en el centro histórico

Por alguna razón pareciera que la opinión informada, la opinión publicada y un importante número de personajes de la política voltean a otro lado para no ver que las extorsiones de los cobros de piso llegaron al Centro Histórico de CDMX.

Salvo informaciones dispersas en pequeñas notas, no se da relevancia a las denuncias de que muchos de los comercios tienen que pagar derecho de piso a las bandas criminales, ni siquiera a las denuncias que lo pagan céntricas parroquias.

El éxito para cobrarlo que tienen las bandas criminales es que sus métodos son brutalmente eficaces, tanto que le cobran a la Iglesia un impuesto por celebrar los actos religiosas, algo que ni siquiera se atrevió a hacer la antirreligiosa ley callista del siglo pasado.

NOTAS EN REMOLINO

Informan en la Cámara de Diputados que son 600 los que aspiran a ser elegidos para reemplazar a los 3 consejeros electorales del INE que se retiran. Menuda tarea para la comisión que deben presentar al pleno los mejores prospectos … Para fortalecer la lucha contra el huachicol, las autoridades federales exigirán a las gasolineras comprobar la procedencia ilegal de los combustibles que expenden. Excelente, siempre y cuando no gane lo que algunos malos policías de tránsito llaman “simplificación administrativa” … Los cinco jueces del todopoderoso Tribunal de Justicia Judicial anuncian que habrá visitadurías en cada entidad, para asegurarse que nadie cambie la Reforma Judicial … Lo que faltaba, ahora contrabandean azúcar de Guatemala a través de la porosa frontera del río Suchiate … Entre los refranes populares hay uno muy adecuado para reflexionar durante las vacaciones: “No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, como tampoco es lo mismo estar fregado que estar fregando” …