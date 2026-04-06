Nearshoring sin inversión es un espejismo que amenaza la competitividad de México

La cifra de Inversión Fija Bruta (IFB) que se publica esta semana será el verdadero termómetro del nearshoring. No los discursos, no las giras empresariales, no los anuncios de parques industriales. La pregunta clave es: ¿se está traduciendo el entusiasmo en capital físico real? Porque sin maquinaria, sin construcción, sin ampliación de capacidad productiva, el nearshoring es solo una narrativa cómoda que México repite para tranquilizarse.

Los últimos datos no han sido alentadores, al cierre de 2025 la IFB mostró una contracción anual de 6.7%, en tanto, el gasto en maquinaria y equipos descendieron 0.9% y la construcción cayó 4.6%. La inversión avanza con una parsimonia que contrasta con la euforia del discurso oficial. Y aquí aparece la primera grieta: México presume un boom que aún no se refleja en la economía real. Si la inversión no despega, el país corre el riesgo de quedarse atrapado en la fase de expectativas, sin consolidar la fase de ejecución.

Este punto se vuelve más urgente cuando se observa el tablero comercial. México impulsa una agenda de cero aranceles en autos para fortalecer exportaciones antes de la revisión del T‑MEC y blindar la competitividad del sector automotriz, el corazón de la integración productiva con Estados Unidos. Pero esta estrategia ocurre en un contexto de tensiones crecientes: Washington exige reglas más estrictas, mientras China observa con recelo cualquier movimiento que pueda interpretarse como alineamiento automático con Estados Unidos.

La tensión no es menor. México intenta navegar entre dos gigantes que hoy compiten abiertamente por influencia económica y tecnológica. Por un lado, Estados Unidos presiona para asegurar cadenas de suministro “amigas” y reducir dependencia de Asia. Por el otro, China sigue siendo un inversionista relevante y un proveedor indispensable para múltiples industrias mexicanas. El nearshoring no elimina esta dualidad; la intensifica.

Y aquí surge la segunda pregunta incómoda, ¿puede México sostener una estrategia de integración profunda con Estados Unidos sin deteriorar su relación económica con China? Hasta ahora, la respuesta ha sido ambigua. El país intenta complacer a ambos, pero la revisión del T‑MEC en 2026 no permitirá ambigüedades. Estados Unidos exigirá definiciones más claras, especialmente en sectores estratégicos como semiconductores, automotriz, electromovilidad y energía.

Mientras México debate cómo posicionarse, el mundo se mueve con una velocidad que no perdona indecisiones. La geopolítica energética sigue avanzando con fuerza en Medio Oriente y empujando el petróleo Brent hacia niveles de 110 dólares, reactivando temores inflacionarios en Estados Unidos y Europa. Lo que parecía una trayectoria ordenada de desinflación se fracturó en cuestión de días. El shock energético es el elefante en la sala que los bancos centrales no pueden ignorar.

Por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) enfrenta a la decisión de mantener tasas altas por más tiempo para contener la presión inflacionaria o arriesgarse a recortar y reavivar los precios. Europa, atrapada entre bajo crecimiento y energía cara, tiene aún menos margen. Y México, aunque presume estabilidad cambiaria, no es inmune. Un repunte sostenido en energéticos puede desbordar la inflación local y obligar a Banxico a prolongar su postura restrictiva.

Esto nos lleva a la tercera pregunta incómoda, ¿está México preparado para un mundo donde la energía vuelve a ser un factor de riesgo macroeconómico permanente? La respuesta, otra vez, es inquietante. La política energética nacional sigue atrapada en debates ideológicos, mientras las empresas (como Audi México con su nuevo parque solar) avanzan por su cuenta hacia la descarbonización. El Estado va detrás, no adelante.

Si juntamos las piezas, el panorama muestra que México necesita una estrategia que reconozca esta complejidad. No basta con celebrar anuncios de inversión; se requiere infraestructura, energía limpia, seguridad jurídica, talento especializado y una política industrial que no cambie cada sexenio. El país debe decidir si quiere ser un actor relevante en las nuevas cadenas de suministro o si seguirá dependiendo de inercias pasadas.El nearshoring es una oportunidad histórica, sí. Pero también es una prueba. Y la prueba no se aprueba con discursos, sino con inversión real, decisiones estratégicas y claridad geopolítica. La columna vertebral de esa claridad empieza esta semana, con un dato frío y contundente: la inversión fija bruta. Si no despega, todo lo demás es ruido.