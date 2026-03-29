Microsoft construirá campus de IA

Microsoft, la compañía estadounidense de software y servicios en la nube, colaborará con la empresa Crusoe para desarrollar un nuevo campus de inteligencia artificial en Abilene, Texas, para dar soporte a sus cargas de trabajo de a gran escala.

El campus contará con dos nuevos edificios y una planta de energía in situ de 900 megavatios para garantizar la resiliencia de la red eléctrica.

Se espera que el primer edificio entre en funcionamiento a mediados de 2027, indicó Crusoe.

Fibra Danhos, un fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en centros comerciales y desarrollos de usos mixtos, dijo que fue notificada de una sanción por parte de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) por haber implementado descuentos a sus clientes para ayudarlos a hacer frente a las medidas sanitarias emitidas por las autoridades durante la pandemia de covid-19

La empresa rechazó la sanción y agregó que, en su momento, acordó ciertas renegociaciones de rentas a la baja con sus arrendatarios, para preservar las fuentes de trabajo de miles de familias y la viabilidad económica de sus socios comerciales, dándoles la posibilidad de seguir operando.

La fibra dijo que analizará la resolución de la CNA e interpondrá todos los medios de defensa a su alcance.

ION Financiera, una institución dedicada al otorgamiento de créditos para la adquisición de vivienda y el desarrollo de proyectos inmobiliarios, recibió una mejora en la perspectiva de la calificación crediticia en escala local por parte de la agencia Fitch Ratings, debido a la mejora en la calidad de activos y las recuperaciones de cartera castigada.

La perspectiva de calificación crediticia de ION Financiera fue modificada de ‘negativa’ a ‘estable’, al tiempo que la nota fue ratificada en ‘BBB-(mex)’ o el último escaño en la escala local de activos con grado de inversión.

Fitch dijo que la calificación también incorpora la mejora en la rentabilidad en el último año, un apalancamiento tangible razonable, una estructura de fondeo principalmente bancario y garantizado y una cobertura de liquidez baja

Sony, una de las mayores compañías tecnológicas de Japón, dijo que subirá el precio de su consola de videojuegos Play Station 5 (PS5) a nivel mundial debido a las presiones experimentadas en las cadenas de suministro.

El incremento en el precio de las consolas PS5 y PS5 Pro será de 100 dólares en Estados Unidos y entrará en vigor a partir del 2 de abril, en lo que representa el segundo aumento en menos de un año.

“Sabemos que los cambios de precio afectan a nuestra comunidad y, tras una evaluación exhaustiva, consideramos que esta medida era necesaria para seguir ofreciendo experiencias de juego innovadoras y de alta calidad a jugadores de todo el mundo”, dijo la compañía japonesa en una entrada de blog.

Los precios sugeridos serán de 649.99 dólares para la consola con lector de disco, de 599.99 dólares para el PS5 digital y de 899.99 para el PS5 Pro.

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