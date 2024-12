México visto desde el Baker Institute

El 5 de diciembre, el Centro para Estados Unidos y México del Baker Institute, llevó a cabo el evento: “Mexico Country Outlook 2025” al que asistieron destacados líderes de ambos países con el propósito de analizar y dialogar sobre la situación actual de México y los desafíos de la relación bilateral con Estados Unidos de cara a 2025.

El Baker Institute for Public Policy en la Universidad de Rice en Houston, es un centro de pensamiento que proporciona análisis significativo de políticas públicas sobre los desafíos más críticos que enfrentan Texas, Estados Unidos y el mundo.

Tony Payan, Director del Centro para Estados Unidos y México dio un mensaje de bienvenida destacando la relevancia del análisis contenido en el informe en donde se destacan los siguientes temas que afectarán la economía mexicana:

Política y Democracia:

México enfrenta un panorama político incierto, con instituciones debilitadas y una centralización del poder que genera incertidumbre en la formulación de políticas públicas. La erosión de los contrapesos democráticos podría afectar la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas.

2. Entorno Regulatorio:

El entorno regulatorio complejo y cambiante en México presenta desafíos para las empresas, especialmente en sectores clave como la energía y las telecomunicaciones. La falta de claridad y consistencia en las regulaciones puede disuadir la inversión y limitar el crecimiento económico.

3. Economía y Comercio:

La economía mexicana muestra signos de recuperación post-pandemia, pero enfrenta retos como la desaceleración del crecimiento y la necesidad de diversificar sus mercados de exportación. La dependencia de Estados Unidos como principal socio comercial y las tensiones comerciales globales añaden complejidad al panorama económico. El mayor riesgo en materia comercial se encuentra en el alcance de la eventual “revisión” o “renegociación” del T-MEC.

4. Seguridad Pública:

La persistente violencia y actividad del crimen organizado en diversas regiones de México afectan negativamente el clima de negocios y la inversión extranjera. La inseguridad genera costos adicionales para las empresas y limita el desarrollo económico en áreas afectadas.

5. Relaciones Internacionales:

La relación de México con Estados Unidos es crucial para la economía, especialmente en términos de comercio, inversión y migración. Cambios en la política estadounidense y las dinámicas bilaterales pueden tener impactos significativos en la economía mexicana.

El informe destaca que la economía mexicana está influenciada por factores políticos, regulatorios, de seguridad y relaciones internacionales, que en conjunto determinan su desempeño y perspectivas futuras.

Por otra parte, el “Mexico Country Outlook 2025” advierte que la seguridad sigue siendo una preocupación central, y señala que la violencia y la actividad del crimen organizado continúan afectando diversas regiones del país. Se enfatiza la necesidad de fortalecer el estado de derecho y las instituciones de seguridad para mejorar la situación y atraer inversiones.

Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia y la reciente elección de Donald Trump en Estados Unidos, se anticipa que las relaciones entre ambos países estarán marcadas por enormes desafíos principalmente en las áreas de migración, seguridad y comercio. La dinámica política interna de México también jugará un papel crucial en la estabilidad y en la formulación de políticas públicas.

Durante el evento, también se discutió el estado actual del sector energético mexicano, incluyendo las reformas recientes y su impacto en la inversión y el desarrollo sostenible. El informe también aborda los compromisos de México en materia de cambio climático y la necesidad de políticas que equilibren el crecimiento económico con la protección ambiental.

Otro tema fundamental destacado en el informe es la importancia de abordar las desigualdades sociales y mejorar los servicios de salud, especialmente en áreas desatendidas. Se reconoce que el fortalecimiento del sistema de salud es esencial para el bienestar de la población y para el desarrollo económico sostenible.

Entre los oradores al evento estuvieron Christopher Landau, Ex Embajador de Estados Unidos en México, Luis de la Calle, Socio Fundador y Director General de De la Calle, Madrazo Mancera, Gabriela Siller, Directora de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE, Mariana Campos, Directora General de México Evalúa, John Beckham, Managing Director del Banco de Desarrollo de América del Norte y Ernesto Gabilondo, Director de Financial Institutions para América Latina en Bank of America Merrill Lynch.

En resumen, el “Mexico Country Outlook 2025” ofrece un análisis integral de los retos y oportunidades que enfrenta México en el inicio de una nueva administración, proporcionando información valiosa para formuladores de políticas, líderes empresariales y la sociedad en general. El informe es una lectura obligatoria para quienes quieran estar bien informados sobre las perspectivas de México en 2025. ¡No se lo pierdan!

X: @armando_regil