Mercados agroindustriales fluidos; riesgos geopolíticos acaudalados

Perspectivas con RJO’Brien

Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer saludarte.

Y así, entre el saludo y unos suspiros, el 2024 entra en la recta final; la temporada festiva en términos económicos se detonó con el famoso Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el Black Friday, y luego el Cyber Monday.

El consumo multiplicable y la tecnología sin duda van haciendo la labor sencilla.

El mundo lógicamente está más allá de festivo, los retos geopolíticos son enormes.

Siria finalmente ve Damasco caer y este lugar del mundo, tendrá una influencia en el planeta enorme.

La experiencia pasada en lugares como Irak, Libia y anexas no es muy positiva tras la caída de un gobierno autoritario, los valores democráticos no son fáciles de validar cuando las instituciones no son sólidas y peor aun cuando las instancias en pugna buscan proyectos de dominio mutuamente excluyentes, la pelea tribal y por proxy desgarrará aun más un país inviable que tiene una influencia de las más bajas pasiones turcas, rusas, iraníes, israelíes, norteamericana y anexas.

Todo el mundo está involucrado de una manera u otra en esta zona y en este lugar que con la caída del tirano nos deja claro que Rusia e Irán debilitan, o conceden antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Rusia ha tenido serias presiones inflacionarias, el rublo ha devaluado fuertemente y si bien para ellos en estos escenarios hace mucho sentido exportar, la limitación vía sanciones les obstruye y si nos vamos a particulares, en el trigo no están teniendo mucho éxito con sus nuevos cultivos.

Rusia cambió la hegemonía regional e internacional manejando la agenda energética a usar ahora la alimenticia; sin embargo, la jugada no les da la mano una vez que hay que abastecer de alimentos baratos al mercado interno y exportar usando un balance que acomode ambas agendas.

En el fondo parecería que la llegada de Trump le vendrá bien al Kremlin, la guerra debe finalizar, está saliendo cara y está restando mejores planes de crecimiento.

Podríamos hacer un popurrí nutrido de eventos geopolíticos, lógicamente el espacio es limitado y quién soy yo para distraer tu atención de más.

Sea lo que sea, nos preocupa lo que sucede en Corea del Sur, Siria, Ucrania, y sin duda en Estados Unidos. La nueva Casa Blanca viene firme con el tema de castigo arancelario y las negociaciones serán bastante astringentes.

Trump quiere resultados rápidos en temas migratorios y de narcotráfico. Lugares donde la administración pública tiene algo de limitaciones.

La economía mexicana podría ser apretada seriamente y no solo con aranceles, los flujos de dinero vía remesas y la derrama turística podrían ser instrumentos de presión.

México está importando cantidades industriales de maíz, entre varios otros productos básicos. Sin alternativa de sustitución sencilla, México tendría complicado el responder simétricamente una guerra de aranceles.

Por lo demás, digamos que Sudamérica va bien con sus cultivos graneleros (maíz, soya, trigo etc.), aun les falta la etapa de finalización, pero el clima coopera, así que, en fundamentales, digamos que los abastos prometen buenas cosas. ¿Sera que la demanda se multiplica?

El mercado está en zona fluida, ¿estás en buenas manos?