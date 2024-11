Margen para más impuestos pro salud, y subirle a Cofepris

Está por verse si el Legislativo dejará tal cual la propuesta de presupuesto federal para 2025 presentada por la Secretaría de Hacienda. No hay mucho margen para hacer cambios dado el compromiso de reducir el déficit fiscal -algo que al mismo tiempo es decisión responsable-, pero no puede omitirse la urgencia por invertir más en salud donde los hacendarios plantearon un recorte ominoso de 11%. México Evalúa calcula que la reducción prevista del gasto en salud es de 4 puntos porcentuales del PIB: de 2.8 a 2.4%, algo incongruente frente a las promesas del plan presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La austeridad en hospitales y clínicas es insostenible, y esas carencias -como dijo el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)- profundizan las desigualdades entre la población al no garantizar derechos fundamentales como el acceso a servicios de salud, aparte de que ponen en duda el objetivo presidencial de un sistema de salud universal y de que limitan el crecimiento económico. El mantener apretado el cinturón en renglones vitales como salud y primera infancia deriva en incentivos al revés que a la larga nos terminará costando mucho más caro.

Especialistas vislumbran que México aún tiene margen para incrementar el ingreso. La Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial considera que los impuestos especiales (IEPS) a productos como tabaco, bebidas azucaradas y alcohol, aparte de ayudar a reducir factores de riesgo de enfermedades crónicas como obesidad y diabetes mellitus, son gran opción para recaudar más en México. Jeremy Veillard, especialista sénior en salud para América Latina y el Caribe en la Práctica Global de Salud, Nutrición y Población del Banco Mundial, señala que a diferencia de hace 10 años cuando México se adelantó en este tipo de impuestos, hoy está rezagado, pues las tasas impositivas quedaron abajo respecto de otros países de la región y el mundo; de hecho estimó que dichos IEPS podrían fusionarse como impuesto único. Sería una oportuna intervención en salud pública, además de crear más espacio fiscal para el crecimiento económico. Incluso SHCP podría condicionar al sector salud a resultados para recibir los mayores recursos recaudados.

Entre tantas necesidades, una vital es incrementar el presupuesto a Cofepris si la visión es tener una agencia sanitaria de clase mundial; sus carencias resultan demasiado costosas no sólo en términos económicos por el freno para sus industrias reguladas, sino en atención en salud por los retrasos en sus innumerables trámites, lo cual frena la investigación y desarrollo, la innovación y la cobertura de insumos médicos de calidad y también los última generación sobre todo los que llegan a salvar vidas.

Áreas clave acéfalas en Cofepris

Y hablando de Cofepris, ya se cumplió un mes del nombramiento de la presidenta comisionada, la doctora Armida Zúñiga, y es hora de que siguen acéfalas de su primera línea de reporte, en particular los comisionados responsables de Autorización Sanitaria (CAS) y del Control Análitico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC). Son áreas estratégicas que deben contar con perfiles técnico-científicos robustos empezando por las cabezas, evitando así una curva de aprendizaje prolongada y un impacto negativo en la disponibilidad de insumos para la salud de los mexicanos.

Ya hemos visto que la ausencia de expertise en los comisionados de Cofepris deriva en atrasos en procesos de evaluación y resolución de las miles de solicitudes que recibe y, por ende, en freno a la disponibilidad oportuna de insumos en todas las áreas terapéuticas, es decir desabasto.

Es algo en lo que el secretario David Kershenobich seguro está atento, sobretodo en lo relativo a la investigación clínica, un renglón de sumo interés para él, donde hay protocolos cada vez más sofisticados y uso de tecnología avanzada que obliga a contar con autoridades en Cofepris con visión y alineadas a las nuevas tendencias para garantizar acciones regulatorias efectivas.

Claro que ello implica poder dar ingresos honorables y para ello que Cofepris tenga un presupuesto no precario sino con la altura de miras en que ubica su potencial y liderazgo hacia el futuro. Esperemos que el secretario sí esté defendiendo su presupuesto.

Los perfiles de FDA y EMA

Sólo basta ver los altos estándares de FDA y EMA -Food and Drug Administration y European Medicines Agency, agencias de referencia mundial- que exigen no sólo educación y experiencia profesional en el sector, sino capacidades en gestión de proyectos relacionados con desarrollo y autorización de medicamentos, conocimientos técnicos sobre buenas prácticas regulatorias o sobre farmacología y farmacocinética o sobre normativa de productos biológicos y medicamentos; habilidades de liderazgo, comunicación, resolución de problemas o incluso de análisis de datos científicos y regulatorios para tomar decisiones informadas. Un comisionado de Cofepris también debe tener competencias como conocer la normativa internacional, y ya poniéndose exigentes, habilidades interpersonales como capacidad para establecer redes de contacto y colaborar con partes interesadas, incluyendo investigadores, autoridades reguladoras y grupos de pacientes. Y sólo para tener una referencia, hay que ver el perfil de Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos (CDER) de FDA, cuya misión es garantizar que haya medicamentos seguros, eficaces y de alta calidad disponibles para el público.

Titular de CCINSHAE, Dra Zapata, fuera del SNI

Resulta que para enero tendrá que haber cambio en la titularidad de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE). Nos dicen que su actual coordinadora Martha Zapata, tiene el serio problema de que ya no calificó para mantenerse dentro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII) y al no estar en el padrón ya no cumple con todos los requisitos para ocupar dicho cargo. La vigencia de su SNI vence en diciembre y perderá legitimidad ante los directores de esa red de institutos de alta especialidad que desde el principio la ubican con falta de nivel y trayectoria para estar en esa posición de autoridad.

Foro legislativo sobre la diabetes que no da tregua

Este 4 de diciembre se realizará el foro legislativo Retos y Perspectivas de las personas que viven con Diabetes, Sobrepeso y Obesidad, severos problemas de salud pública. Según la Ensanut, la prevalencia de diabetes tipo 2 en adultos mexicanos afecta a 18.4 de cada 100 mexicanos. No es poca cosa, pues hablamos de la segunda causa de muerte en México. Debería estar en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y en el Programa Sectorial de Salud 2025–2030, con indicadores de medición para evaluar su desempeño. Hoy hay nuevas tecnologías que brindan mejor calidad de vida a quienes viven con esas condiciones, y las autoridades de SHCP deberían considerarlo. De ello se hablará en dicho foro convocado por la Cámara de Diputados y la Federación Mexicana de Diabetes.

¿Deducibles los medicamentos en farmacias?

Es sensata la propuesta del PAN de hacer deducibles de impuestos los medicamentos que se compran en las farmacias, de cara al paquete económico de 2025. Y es que los que se adquieren en hospitales sí pueden deducirse del Impuesto sobre la Renta. ¿Por qué no los que se compran en farmacia? Como dice el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, es un trato desigual que perjudica a los que menos tienen, ya que no todas las personas requieren o tienen acceso a tratamiento hospitalario para obtener sus medicamentos. Parte, sería un factor de ayuda para bajar el gasto de bolsillo tan elevado que impacta sobretodo en familias de ingresos bajos o medios. Ojalá los legisladores lo consideren.