Inflación: empobrecimiento de las personas

La inflación subió a 4.59% en marzo, el nivel más alto del sexenio y, pese a ello, el Banco de México recortó la tasa de interés de 7% a 6.75%, lo cual alinea a la banca central con los objetivos del Gobierno y no con su misión de contener al alza de precios.

Es la inflación, dicen los economistas, el impuesto más injusto que pagan las clases medias y las del ingreso de salario mínimo, más cuando los mayores aumentos son de los precios de la canasta básica de los consumidores mexicanos.

Es cierto, dicen los que sí saben de economía, que hay un clima de incertidumbre porque se ha alterado el orden económico global que venía desde el siglo pasado; pero en el caso de México parece ser más un problema estructural originado por el mediocre crecimiento de menos de 2% al año.

¿Acceso equitativo a medicamentos?

Pareciera que el Gobierno de la República, al anunciar un programa para impulsar a la industria productora de medicamentos, insumos médicos desechables y dispositivos médicos da un giro a las políticas oficiales, pero no queda claro si se estimula la inversión privada, la gubernamental o la mixta.

Los objetivos, dice el programa, será crear clusters para la industria nacional que tendrán el objetivo de hacer de México una potencia en la producción de insumos y medicamentos, pero los legos se preguntan si se conoce lo que actualmente se produce,

Las estadísticas muestran que la industria vende anualmente 18 mil millones de dólares en dispositivos médicos y casi 570 mil millones de pesos en medicamentos e insumos y que la industria mexicana ocupa el cuarto lugar mundial como exportadora de dispositivos médicos. Los legos nos hacemos bolas al leer que se trata de “garantizar el acceso equitativo a medicamentos y tecnología médica”.

La elección se complica en Michoacán

Las declaraciones en Radio Fórmula de Grecia Reyes Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán y viuda de Carlos Manzo fundador del “Movimiento del Sombrero” asesinado el 1 de noviembre de 2025, quien dijo evaluar ser candidata independiente a la gubernatura de la entidad, ponen en gran brete a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador michoacano.

La señora Grecia Reyes Quiroz dijo saber que se enfrentaría a los grupos políticos que desde hace años son dominantes en la entidad, pues, entre los personajes que aspiran a la candidatura michoacana por Morena, los nombres de algunos son mencionados por vox populi como sospechosos del asesinato de Carlos Manzo.

Eso le complica la sucesión al morenista mandatario estatal Ramírez Bedolla, pues, a pesar suyo, durante toda la campaña tendrá que vigilar estrechamente a los grupos de su propio partido, pues sabe que, si algo le ocurre a la señora Grecia Reyes Quiroz –un accidente o que le caiga un rayo-, Morena no aguantaría el escándalo nacional.

NOTAS EN REMOLINO

Agricultores descontentos sólo quieren diálogo con Alejandro Esquer, secretario particular de la Presidenta Sheinbaum. ¿Les dirán lo dicho por Palacio de que los límites de los apoyos ya los decidió el Presupuesto aprobado para 2027? … Grupos de la Asamblea de Barrios cometieron actos vandálicos en el histórico edificio que ocupa el Congreso de CDMX. Los memoriosos seguramente recuerdan quiénes, hace cuatro décadas, fundaron esa organización … Peligrosa alerta que drones del crimen organizado atacaran avioneta particular que transportaba empresarios mientras sobrevolaba Guadalupe y Calvo, región chihuahuense ubicada en el triángulo dorado controlado por las bandas criminales … Víctor Manuel Trujeque, dirigente estatal de la CTM fue asesinado en Veracruz. Otro crimen político que quieren disimular en la ola de violencia criminal … Actual y pertinente reflexión de Albert Einstein: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” …