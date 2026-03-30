La elección equivocada en Cuba

LONDRES – En la década de 1960, la CIA intentó asesinar a Fidel Castro con cigarros envenenados, conchas explosivas y trajes de buceo contaminados, como si eliminar al líder fuera a solucionar todos los problemas de Cuba. Ahora, el presidente estadounidense Donald Trump intenta algo similar, aunque con métodos menos extravagantes. No funcionó entonces, y no funcionará ahora.

Miguel Díaz-Canel, el actual presidente de Cuba, con semblante impasible, admitió recientemente que el régimen está negociando con los odiados gringos. Lo que no dijo es lo que todos saben: el objetivo de las conversaciones con Estados Unidos, lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio, es su propia destitución. El régimen puede quedarse, pero Díaz-Canel debe irse. Podríamos llamarlo la “teoría de la extracción de Nicolás Maduro” para el cambio político en América Latina.

Pero Cuba no es Venezuela. Lo que “funcionó” en Caracas en enero, cuando las fuerzas estadounidenses irrumpieron y secuestraron al presidente, no funcionará en La Habana.

En Caracas, Trump accedió a mantener en el poder al régimen chavista, traicionando a la oposición democrática y frustrando las esperanzas de una restauración democrática, porque había algo que él quería: petróleo. Cuba no tiene petróleo. Tiene playas, y tal vez Trump quiera construir complejos turísticos Trump en ellas, llevando a Cuba de vuelta a sus días prerrevolucionarios, cuando los mafiosos de Nueva Jersey controlaban casinos en la isla.

Pero, a diferencia del petróleo, ganar dinero con el turismo requiere tiempo y mucho esfuerzo. Para sobrevivir, el régimen de Caracas primero traicionó a Maduro y luego accedió a complacer a Trump, depositando el dinero de los envíos de petróleo venezolano en cuentas bancarias cataríes controladas por el gobierno, sin hacer preguntas.

Es improbable que esto se repita en Cuba. Aquí resulta útil una perspectiva política de otros países latinoamericanos. Los brasileños distinguen entre políticos "ideológicos" y "fisiológicos". A pesar de toda su fanfarronería sobre el "socialismo del siglo XXI", los cuadros chavistas siempre fueron fisiológicos: interesados sobre todo en usar el poder para enriquecerse.

En La Habana abundan la injusticia y la corrupción: por ejemplo, todos los hoteles de lujo de nueva construcción están gestionados por una empresa llamada GAESA, controlada por el ejército cubano. Pero la Revolución Cubana siempre fue mucho más que mera codicia. El fervor revolucionario ayuda a explicar por qué el régimen de Castro ha perdurado 67 años, a pesar de que esas décadas de control centralizado, rigidez burocrática y hostilidad hacia la empresa privada han llevado a la isla a la bancarrota.

Quizás exista una Delcy Rodríguez cubana, la vicepresidenta de Maduro que lo traicionó sin remordimientos, dispuesta a olvidar el fervor revolucionario y llegar a un acuerdo con Trump. Pero esa persona aún no ha aparecido; mientras tanto, los leales mantienen el control. El hombre que supuestamente lleva a cabo las negociaciones con Estados Unidos no es otro que Raúl Guillermo Rodríguez Castro —“Raulito”, como se le conoce en la isla—, nieto de Raúl Castro.

Esto nos lleva a la razón principal por la que deshacerse de Díaz-Canel no cambiará mucho: este hombre nunca tuvo poder real. Díaz-Canel ha sido presidente de Cuba desde 2018, cuando Raúl, el hermano menor de Fidel, se retiró oficialmente. Pero según la mayoría de los informes, Raúl, ahora de 94 años, y sus descendientes siguen teniendo el control.

Las revueltas revolucionarias suelen derrocar a una oligarquía solo para acabar creando una nueva. Pero esta traición caribeña a los ideales sin duda encabeza la lista: tras casi siete décadas de una revolución que pretendía dispersar el poder político, Cuba sigue estando de facto gobernada por una sola familia, cuyo único logro reciente es llevar el apellido Castro.

Esta consolidación del control dinástico es una de las razones por las que pocos en Latinoamérica se lamentan de la difícil situación actual de Cuba. El New York Times pregunta si Latinoamérica está "lista para abandonar a Cuba", pero esa pregunta no capta la esencia de la situación. Algunos revolucionarios veteranos aún recuerdan con nostalgia a Fidel con su uniforme verde fumando un puro, pero la generación más joven hace tiempo que dejó de considerar a Cuba como un modelo a seguir para el cambio. ¿Cuántos jóvenes progresistas pueden admirar un régimen que restringe el acceso a internet?

Obviamente, los gobiernos de derecha de Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador no quieren tener nada que ver con Cuba. Pero los tres países más poblados de Latinoamérica —Brasil, México y Colombia— están gobernados por izquierdistas, y aparte de repetir tópicos sobre la autodeterminación, no mueven un dedo para ayudar a la supervivencia del régimen cubano. El temor a las represalias de Trump no es la única razón. En privado, los izquierdistas latinoamericanos reconocen que un régimen que logra oprimir y empobrecer a su propio pueblo no puede perdurar para siempre.

Puede que Trump no entienda ese punto, pero Rubio, hijo de emigrantes cubanos, sí. Como dice Quico Toro del Instituto del Antropoceno, Rubio “entiende el comunismo caribeño y lo odia”. El mejor escenario para Cuba es que Rubio impulse la democracia mientras Trump no se da cuenta. Ese escenario no es del todo inverosímil, y ojalá pudiera creer en él.

Pero si la democratización encubierta también forma parte del plan de Rubio para Venezuela, no parece estar funcionando. La semana pasada, Rodríguez reemplazó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, un antiguo aliado de Maduro, por el general Gustavo González, exdirector del SEBIN, el tristemente célebre servicio de inteligencia venezolano. Su especialidad es la represión y la tortura, no la liberalización política.

En la novela de Graham Greene, Nuestro hombre en La Habana, Jim Wormold, un vendedor de aspiradoras expatriado, se convierte en espía británico, pero, al carecer de acceso a información de inteligencia real, hace pasar dibujos de piezas de aspiradoras por planos de armas secretas. Cuando el plan fracasó, los jefes de la inteligencia británica, temiendo un escándalo, condecoraron a Wormold y lo enviaron a una cómoda jubilación.

Quizás algún día Rubio también reciba honores por sus esfuerzos. Pero lo más probable es que los cubanos solo reciban planes vacíos, no la libertad que desean y merecen.

*El autor es exministro de Hacienda de Chile, es decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.

Andrés Velasco. Foto: Especial

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