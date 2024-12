¿Deprimido por la Navidad? 5 herramientas de salud mental con IA

En 2020, recibí una invitación a una posada virtual. El Covid-19 estaba a todo lo que daba, no había forma de celebrar las fiestas navideñas de forma tradicional. No asistí: acababa de fallecer mi tía. Entonces, me mandaron la grabación, regalos digitales y muchos mensajes de apoyo, ¡me levantaron el ánimo tal y como necesitaba!

Aunque a veces se diga que la tecnología nos deshumaniza, la verdad es que también puede conectarnos con otros y ser ese soporte cuando la vida se pone cuesta arriba.

Así que si esta temporada (o cualquier otra) se te hace pesada o se pone difícil, aquí tienes algunas herramientas basadas en Inteligencia Artificial que podrían ayudarte.

Considera que estas herramientas de salud mental están en inglés, pero no te preocupes, recuerda que la misma Inteligencia Artificial te ayuda a traducir lo que necesites:

Aplicaciones que utilizan IA para salud mental:

• Woebot

Este chatbot usa técnicas de terapia cognitivo-conductual (TCC) para gestionar emociones. Cuenta con seguimiento del estado de ánimo, diario de gratitud y ejercicios diarios. Asegura total privacidad.

• Youper

Combina TCC, mindfulness y técnicas de relajación en un formato de chat personalizado. Es ideal para manejar ansiedad, depresión y problemas de sueño.

• Wysa

Otro chatbot que emplea técnicas como TCC, yoga y meditación para ayudarte con estrés, problemas de sueño y más.

• BetterHelp

Aunque no usa IA, conecta con terapeutas licenciados a través de videollamadas o mensajes de texto. Una opción confiable para buscar apoyo humano (en inglés).

• MoodGym

Ofrece módulos interactivos para aprender habilidades de manejo emocional y prevenir la ansiedad o depresión.

Otras opciones en español:

Si prefieres algo más sencillo y en español, prueba estas apps para meditación, relajación y reducción del estrés:

• Headspace

• Calm

• Insight Timer

Y claro, el mismo ChatGPT o Gemini: puedes pedirles a estas herramientas de IA que te den consejos, ejercicios, links de meditaciones o que te ofrezca opciones de apoyo en tu idioma o en tu ciudad.

¿Cómo elegir la mejor herramienta?

Evalúa tus necesidades: ¿Quieres un chat para desahogarte, una comunidad para conectar o recursos de mindfulness? Investiga: Cada aplicación tiene diferentes características y funcionalidades. Prueba y lee reseñas para decidir cuál se adapta mejor a ti.

Un consejo profesional

La psicóloga Miriam Rojas lo resume bien: "La IA es una herramienta valiosa en temas de salud, pero hay que combinarla con otras estrategias fuera de la tecnología, como hacer ejercicio, mantener una dieta saludable y pasar tiempo en la naturaleza. Si el problema dura más de un mes, busca ayuda profesional: ninguna tecnología sustituye el apoyo humano. Hay muchos terapeutas en redes sociales, listos para ayudarte".

Y desde mi experiencia, la mejor herramienta tecnológica de apoyo puede ser WhatsApp: un mensaje o videoconferencia con ese amigo o familiar puede ser justo lo que necesitas para superar un mal día.

¡Felices fiestas! Nos vemos en 2025: un año que promete estar lleno de grandes avances en IA. 🎄🤖

*Esta columna quincenal, llamada “IA: Integrados y Apocalípticos” filosofa sobre la Inteligencia Artificial, con sus pros y contras y cómo se va integrando en la vida cotidiana.