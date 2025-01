¿Alterará Trump la relación México-China?

Pronto se cumplirán once años de que, por presión de Washington, el Gobierno de México canceló el contrato por el cual China Railway Construction Corporation construiría y operaría un tren rápido entre la Ciudad de México y Querétaro.

Pertinente recordatorio hoy que los capitales chinos están en el comercio, logística portuaria y en la industria automotriz, pues en 2014 el inquilino de la Casa Blanca que reclamó fue el demócrata Barack Obama, no el republicano Trump.

Si, Marco Rubio, inminente Secretario de Estado de Donald Trump considera que “China es el adversario más poderoso y peligroso de todos los que ha enfrentado Estados Unidos porque tiene elementos que la Unión Soviética nunca tuvo”, ¿cuánto afectará la actual relación de México con la potencia asiática?

Seguridad, ¿le vale “chetos” a MC?

Quizá la versión recabada por el portal LPO en la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano provenga de malquerientes, a menos que Jorge Álvarez Máynez, dirigente de MC sea, como dijo el clásico, “vulgar ambicioso”.

El objetivo, afirma, la versión sería posicionar como segunda fuerza política en el Estado de México a Movimiento Ciudadano, lo cual le daría inusitada influencia para las elecciones legislativas de 2027.

Uno supone que solo los malquerientes pueden creer capaces a Álvarez Máynez y Juan Zepeda de que, con tal de posicionarse en el Estado de México, sabotearían a Omar García Harfuch y que no les importaría fortalecer al crimen organizado.

Los desaparecidos en México

Quien pergeña estas líneas no ha visto la película “Emilia Pérez” y por congénita pereza quizá nunca la vea, pero es imposible ignorar la polémica y las críticas por la forma en que se aborda el tema de los desaparecidos en México.

La indignación al parecer es porque el director Jacques Audiard, como todo cineasta, hace descripción hiperbólica de la tragedia mexicana de los desaparecidos y de la innegable influencia de los cárteles en tantas regiones.

Probablemente la molestia es porque tocó alguna fibra el punzante reproche de Audiard: “me escandaliza el silencio en torno a ese problema; me conmocionan los feminicidios y los casos de desaparecidos, todas esas regiones a las que no puedes ir”.

NOTAS EN REMOLINO

Bien puede decirse que ayer 16 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum reunió a la República al congregar a todos los gobernadores y los presidentes municipales. Por respaldo no se puede quejar... Faltaría el Gobierno a su principio de no mentir si responde sólo con retórica discursiva a los reclamos del personal sindicalizado del Poder Judicial de la Federación de que están afectando sus legítimas prestaciones... Las estadísticas oficiales muestran que durante el año pasado México importó 46 millones de toneladas de granos y oleaginosas. Sólo de maíz transgénico se importaron 26 toneladas... Se entiende que la austeridad castiga indiscriminadamente a las dependencias, pero algo debieran hacer para que la figura del IMSS-Bienestar no se descarrile... Una injusticia que, desde el oficialismo, por inercia discursiva acusen a las fuerzas armadas de asesinar delincuentes indiscriminadamente... Reflexión de James Joyce adecuada para tiempos estelares: “Me dan miedo esas grandes palabras que nos hacen tan infelices” ...