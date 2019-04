El Mixtape de esta semana estará dedicado a un documental y un disco perdido. El primero, es sobre el autor de “Pedro Navajas”, “Plástico”, “El Cantante” y “Buscando América”. Luego hablaremos sobre un disco perdido.

Yo no me llamo Rubén Blades es parte del testamento y legado que el panameño Rubén Blades quiere dejar para la posteridad. Es una carta de presentación para conocer a una de las leyendas de Fania Records y uno de los íconos latinoamericanos más importantes del siglo XX. Blades ha sido un personaje multifacético: cantante, músico, compositor, actor, candidato presidencial, ministro de gobierno y abogado (graduado de Harvard) son algunas de las tantas caras que ha portado a lo largo de su vida.

Sin embargo, él mismo reconoce ser un personaje alejado del ojo público y deja ver destellos de su vida privada solo por unos instantes en este documental de HBO dirigido por Abner Benaim.

Este documental nos muestra un pequeño retrato de uno de los íconos de la música latinoamericana más importantes de los últimos cincuenta años. Acompañado de entrevistas con Larry Harlow, Gilberto Santa Rosa, Sting, Paul Simon, Residente, Yo no me llamo Rubén Blades también se apoya en mostrar material de archivo de la era dorada de la salsa neoyorquina.

Para conocer a fondo las distintas facetas de Blades se tendría que tomar el acercamiento que Martin Scorsese sobre Bob Dylan en No Direction Home, habría que dedicarle varias partes para contar a fondo la historia de Fania Records, su carrera política y otro capítulo, tal vez, dedicado a su carrera como actor en cine y televisión.

Rubén Blades sigue siendo un personaje un mítico, quizá un poco misterioso igual que su propio Pedro Navajas, pero su música sigue trascendiendo fronteras y ha ayudado a crear parte de la identidad latina sin importar en que punto del continente se encuentren.

¿El disco perdido de Marvin Gaye?

En teoría You’re The Man llegó en el 2019 como el disco perdido de Marvin Gaye, una obra en donde el príncipe del soul siguió la exploración que inició con What’s Goin’ On. El disco llega para conmemorar 80 años de su nacimiento (este 2 de abril) y 35 años de su muerte.

Al escuchar este disco es evidente que Marvin Gaye no tenía ni idea de hacia donde ir. Marvin Gaye llegó a la década de los setenta con una vida detrás. Cuando lanzó What’s Goin’ on en mayo de 1971, sus primeros éxitos en solitario se eclipsaron con la muerte de Tami Terrell. Con Terrell, Marvin Gaye creó una ola de duetos y su carrera que trágicamente se interrumpió en 1968 cuando ella colapsó en el escenario, víctima de derrame cerebral.

Con “What’s Goin’ On”, Gaye dio un salto musical hacia un soul más experimental, influenciado por los ritmos del jazz y letras que retrataban el colapso del sueño americano de finales de aquella década con los estragos de la guerra y el exterminio ecológico.

Los temas de este disco siguen explorando ese sombrío escenario sociopolítico de principios de los setenta, pero también nos da un preámbulo de sus experimentos posteriores como la banda sonora del filme de blaxploitation “Trouble Man” y su siguiente éxito “Let’s Get It On”. En “Piece of Clay”, uno de los momentos épicos del álbum, Gaye vuelve a canalizar sus raíces de góspel y nos recuerda la visceralidad de su voz.

Este año el Servicio Postal estadounidense homenajeó al príncipe del soul con una estampilla postal que emitió este 2 de abril. Marvin Gaye hubiera cumplido esta semana 80 años y siempre nos quedaremos con la interrogante de qué hubiera hecho hoy si no hubiera sido asesinado por su padre aquel fatídico 1 de abril. Probablemente hubiera regresado a estas sesiones de grabación y adaptarlas para nuestros oídos contemporáneos. Pero estas líneas de soul no necesitan reimaginarse, siguen viniendo desde aquella incomprendida mente del incomparable Marvin Gaye.

