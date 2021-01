“Quieren ganar la mayoría para quitarle la pensión a los adultos mayores”, dijo en la mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador en alusión a la alianza opositora que ya perfila pelearle diputaciones al Partido Oficial.

Ni sus más apasionados feligreses pueden sostener que esa es información del Gobierno, porque esa es retórica de campaña electoral, prohibida al Ejecutivo Federal desde 2007 por exigencia del Presidente de la República a través del PRD.

Los términos del choque INE-Palacio, acorde al tono iracundo presidencial, no es dilema legal, sino semántico. ¿Qué son los dichos de las mañaneras? ¿Información gubernamental o la sinrazón propia de la retórica de campaña electoral? ¿50 y 50?

Óptimo logro, campaña de vacunación

Un personaje del gran Anthony Hopkins dice al final de una película: “esto no me lo esperaba” y explota su avión. Bien pueden parafrasearlo las alianzas opositoras, al conocer la estructura de la inminente campaña de vacunación contra Covid-19.

En este espacio se dijo que Gabriel García Hernández y sus servidores de la Nación por fin demostrarían su utilidad electoral al incorporarse a las brigadas de vacunación que, se dijo ayer, ellos las encabezan, no personal de salud.

Innegable que en la balanza electoral pesará a favor del Partido Oficial, cuyas campañas arroparán lo cual viene a demostrar que, cuando de retener cualquier porción de poder, todos los políticos son iguales.

Les cayó de peso la estructura del Gobierno

“¿Todo esto debo coordinar? Exclamó Vicente Fox al ver la enorme cartulina que mostraba el tamaño de la estructura del Gobierno Federal, lo que le llevó al intento de delegar muchas de las responsabilidades, lo cual, al final, no funcionó.

Para el actual régimen podrá no ser abrumadora, pero si le es incómoda para los nuevos estilos de gobernar y, sobre todo, para enfrentar el reto de hacerlo distinto a como lo hicieron todos los antecesores.

Ser distintos ha resultado más difícil de lo que creían, por eso, a querer o no, recuperan prácticas y políticas del “ancien régime”, pero la curva de aprendizaje tan larga es lo que fuerza el achicamiento del Estado, con la coartada del ahorro.

Notas en remolino

En Monterrey, Adrián Sada, de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, explicó porque los empresarios no creen que este año se recupere la economía… “Hemos evitado otro Fobaproa”, presume el actual Gobierno, son lo que, a querer o no, encaja en el calificativo del Financial Times de ser “conservadores fiscales”… El asesinado en Guanajuato del diputado y precandidato panista a la alcaldía de Juventino Rosas, viene a demostrar que los asesinatos de políticos en los Estados se han convertido en pandemia y reviven una bárbara práctica de la primera mitad del siglo 20: la violenta eliminación de los adversarios políticos… Quizá el Gobierno de México no agradezca los elogios de “amigou” del Presidente Trump a los acuerdos de migración con nuestro país… Una barbaridad. Presumió el gobierno federal que liberaba un centenar de bisontes en Coahuila para volverlos a su hábitat natural, pero Semarnat da permisos para cazarlos…