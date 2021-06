Nemak, fabricante de autopartes, obtuvo 500 millones de dólares en el mercado de Estados Unidos con la colocación de un bono sénior vinculado a sostenibilidad conjunta, con vencimiento a 10 años.

Los ingresos recabados se utilizarán para refinanciar los bonos existentes con vencimiento a 2025, por 500 millones de dólares a una tasa de 4.75 por ciento.

El bono verde pagará una tasa de interés de 4 por ciento. No obstante, los pagarés sénior no garantizados tienen una cláusula de aumento de 25 puntos base sobre la tasa de interés devengada si no se cumplen los objetivos de sostenibilidad.

Como parte de este financiamiento Nemak se comprometió a reducir en 18% sus emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales serán medidas cinco años después de la emisión de los pagarés o el 31 de diciembre de 2026. En total, estableció el objetivo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 28% para finales de 2030, tomando como base de comparación los gases que producía en 2019.

Las agencias calificadoras Moody's Investors Service, Fitch Ratings y Standard & Pooor's asignaron notas crediticias de 'Ba1', 'BBB-' y 'BB+', respectivamente a los bonos sustentables de Nemak, que es el antepenúltimo escalón de grado de inversión.

Amazon, el gigante del comercio electrónico que fundara Jeff Bezos, dijo que sus clientes de la plataforma Amazon Prime compraron más de 250 millones de artículos en todo el mundo en su campaña de dos días Prime Day.

De hecho, uno de los principales impulsores para el Prime Day 2021 fue la promoción Spend $10, Get $10 (gasta 10 dólares, obtén 10 dólares) que financió la compañía, lo que impulsó las ventas de los pequeños vendedores incluso por encima de las ventas de Amazon Retail.

En total, los compradores gastaron 1,900 millones de dólares durante la promoción, un incremento de 100% en comparación con el Prime Day de octubre de 2020.

En esta edición las categorías más vendidas fueron herramientas, belleza, nutrición, cuidado del bebé, electrónica, indumentaria y productos para el hogar.

En México, los productos más vendidos fueron los audífonos Razer Kraken Tournament Edition, el delineador de ojos Maybelline Mascara lash sensational sky high, y las aspiradoras automáticas Eureka Blaze Stick.

Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, renunció como fideicomisario de la Fundación Bill y Melinda Gates, después de haber donado la mitad de su riqueza a obras benéficas con las que se comprometió hace 15 años al frente de su empresa Berkshire Hathaway.

Buffett dijo que ha sido un "miembro inactivo" durante años en la fundación, pero que apoyaba plenamente a su presidente ejecutivo, Mark Suzman, y que sus objetivos estaban "100% sincronizados".

El inversionista anunció una nueva donación por 4,100 millones de dólares en acciones de Berkshire a la Fundación Gates y cuatro organizaciones benéficas controladas por familias, como parte de su compromiso sellado en el 2006 de donar alrededor del 99% de su patrimonio neto.

Grupo AeroMéxico, que lleva Andrés Conesa, dio a conocer que la Corte de Quiebras que está a cargo del proceso de reestructura en Estados Unidos aprobó extender 75 días naturales el periodo de exclusividad para presentar su plan de reestructura, un periodo que los acreedores consideran adecuado.

AeroMéxico modificó la solicitud de prórroga para la presentación de su plan de reorganización bajo el amparo del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, para reducir su duración, de 120 días a 75. Con el cambio, surgido a petición del Comité de Acreedores, buscaría que la fecha límite para la presentación de su plan pase al 8 de septiembre, en vez del 25 de octubre.

Se presentó el segundo episodio del Podcast del sitio de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), que preside Enrique Bojórquez Valenzuela, sobre la adopción en México del Open Finance.

Expertos de las firmas Kuesky y Cecoban dialogan sobre este sistema que, a través de las reglas secundarias de la Ley Fintech, se instará a más de 2,400 intermediarios a intercambiar información sobre sus productos y servicios así como las estadísticas transaccionales de empresas y de usuarios.