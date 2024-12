Los obstáculos de Donald Trump

Los meetings de Donald Trump este fin de semana en Nuevo Hampshire y Carolina del Sur, dejaron expuestas sus ganas de regresar a la presidencia y también sus obstáculos.

El expresidente dijo estar más enojado y más comprometido que nunca. No obstante, la ausencia de una marea roja en las elecciones de medio término de noviembre pasado, hace que muchos duden sobre sus posibilidades.

Aún así, Donald Trump permanece como el favorito de los Republicanos para convertirse en su candidato presidencial rumbo a 2024.

De acuerdo a una encuesta reciente de Morning Consult, Trump aplastaría a Ron DeSantis en una hipotética primaria republicana y le sacaría nada menos que 17 puntos de ventaja. El estudio indica que el ex presidente cosecharía el 48 por ciento de los votos en la interna del Partido Republicano y se impondría con una llamativa facilidad sobre el gobernador de Florida, que obtendría solo el 31 por ciento de las adhesiones.

Parece que el 2016 demócrata terminaría pareciéndose al 2024 republicano. Porque de la misma manera que la pelea entre Hillary Clinton y Donald Trump sofocó a otros candidatos, la disputa intra entre DeSantis y Trump también podría hacerlo. Aunque tampoco habría que descartar que el hecho de que Trump sea menos fuerte que en 2016 y el que DeSantis no tenga experiencia a nivel nacional, podría abrirle espacio a algún otro. Como podría ser el ex vicepresidente Mike Pence, que ocupa el tercer lugar en la encuesta de Morning Consult con un 8 por ciento de apoyos, seguido por la ex representante Liz Cheney con un 3 por ciento y la ex embajadora ante las Naciones Unidas Nikki Haley y el senador Ted Cruz, que recibieron apenas el 2 por ciento de los avales.

Regresando a los meetings del fin de semana, es importante señalar que Donald Trump no eligió empezar su campaña en Nuevo Hampshire y Carolina del Sur por mera coincidencia. Ambos estados son considerados como los que tienen más posibilidades de convertirse en clave, porque son de los primeros en los que se celebran las elecciones. Sin embargo, el panorama en Carolina del Sur se ve complicado y en Nueva Hampshire la encuesta publicada unos días antes de su llegada no le favorece.

En Carolina del Sur el panorama se ve más complicado que cuando ganó la elección primaria en 2016 con el 33 por ciento de los votos. Porque aun con el apoyo del Senador Lindsey O. Graham y del actual Gobernador Henry McMaster, personajes locales que planean su propia candidatura como la ex embajadora ante las Naciones Unidas Nikki Haley y el senador Tim Scott podrían causarle problemas. Mientras que en Nueva Hampshire, el escenario tampoco se ve fácil.

Una encuesta publicada por la universidad de ese estado el viernes pasado, arroja que si las primarias fueran en este momento, los votantes republicanos locales favorecerían a Ron DeSantis en un 42 por ciento y a Trump solamente en un 30. Siendo esto último importante, porque en 2016 este estado fue considerado como el trampolín para su nominación después de haber perdido en Iowa. Estado que también será fundamental para sus intenciones y en donde el apoyo de los cristianos evangélicos jugará un rol fundamental.

La moneda rumbo al 2024 está en el aire y aunque Donald Trump no la tenga fácil y cada vez aparezcan más obstáculos, no hay que olvidar que ya ha demostrado antes que es capaz de vencerlos, y que hay veces en que la ficción supera a la realidad.

El último en salir, apague la luz.

Twitter: @HenaroStephanie