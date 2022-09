Las taparroscas del PAN

Si en Morena se ha dado en llamar corcholatas a los aspirantes a la candidatura presidencial por dicho partido, ¿por qué no llamar taparroscas a los postulantes panistas?

El presidente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, anunció que el próximo 2 de octubre —¡vaya fecha!— cinco distinguidos panistas, en la Ciudad de México, estarán en el primero de los varios Foros de Buen Gobierno que se realizarán en diferentes ciudades del país con el fin de determinar su candidato para el 2024. Lo anterior lo dio a conocer el dirigente panista en la reunión de trabajo de la bancada del Senado celebrada en Querétaro el pasado lunes.

¿La notificación hecha por Cortés significa que Acción Nacional planea ir solo en los comicios del 2024, despegándose de la alianza Va por México que ha conformado con el PRI y el PRD? La cuestión es aún más confusa si se considera que en reiteradas ocasiones los líderes de cada uno de los partidos que forman la coalición han expresado que ésta sigue firme. Todavía antier, un día después de la reunión panista, se reunieron los líderes de la alianza Va por México: Alejandro Moreno Cárdenas del PRI; Jesús Zambrano del PRD y Marko Cortés. Cada uno de ellos en su turno en el uso de la palabra hablaron de unidad y de cerrar filas rumbo a la elección del 2024.

Entonces, ¿para qué el destape de cinco taparroscas panistas? ¿Para madrugar dentro de Va por México y en el momento de elegir al candidato común pretender que éste sea el panista que haya tenido mejor actuación en los Foros de Buen Gobierno pretextando que ya está posicionado ante el electorado? No creo que sea tan fácil convencer a los dirigentes de los otros dos partidos coaligados.

Más bien pienso que es una maniobra de Cortés para contrarrestar las precampañas de las corcholatas de Morena que un año antes de que su partido, mediante la encuesta que realizarán en Palacio Nacional, designe a su representante electoral para la Presidencia en 2024, ya están en franca precampaña.

De regreso a las taparroscas panistas, las designadas son: los gobernadores de Yucatán y de Querétaro, Mauricio Vila y Mauricio Kuri, este último no es miembro de Acción Nacional; la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y los diputados federales Santiago Creel y Juan Carlos Romero Hicks. El excandidato presidencial del 2018, Ricardo Anaya —quien hace su lucha a través de las redes sociales—, no está en la lista por encontrarse fuera del país luego de ser acusado por Emilio Lozoya de haber recibido un supuesto soborno.

Párrafo aparte merece la sonorense Lilly Téllez quien llegó al Senado como representante de Morena, partido al que renunció para unirse al PAN, organización política con la que se siente más identificada. ¿La pregunta es por qué aceptó la candidatura de Morena? La lectora de noticias, declaradamente antiabortista, se destapó concretamente para hacerle competencia a Claudia Sheinbaum. Lilly expresó al respecto: “Estoy convencida que le puedo ganar a Claudia Sheinbaum, porque ella tiene todo el dinero del gobierno federal, el apoyo del hombre que tiene vocación de cantinero para destaparla (sic) y tiene un escaparate y un escenario en el que se promueve a diario. Yo no tengo una campaña, yo no pongo un cinco y aún así soy competitiva frente a Claudia Sheinbaum”. Hubiera sido bueno que la senadora razonara lo dicho, ¿en qué se basó para asegurar que sin dinero y sin campaña va a derrotar, concretamente, a Claudia Sheiumbaum, la cual aún no está definida como candidata? El estar frente a cámaras y micrófonos de un noticiero contagió a Lilly de algo llamado protagonismo.

Punto final

Disculpe, ¿aquí es el curso para dejar de ser chismoso?

Sí, ¿quiere inscribirse?

No. Nada más déjeme ver quiénes están inscritos.