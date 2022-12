Circo

Al hablar sobre el aumento de vacaciones para trabajadores, el presidente de México, López Obrador, expresó que no es necesaria una política especial de apoyo a empresarios por esta medida. Comentó que actualmente el Gobierno Federal ya apoya a las empresas y comercios al no aumentar los impuestos, el precio de la energía, gasolina y diésel, entre otros. Aprovechó para repetir que en el Gobierno “ya no hay derroche, lujos ni corrupción y eso permite mantener los mismos precios en los productos y servicios”.