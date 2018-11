“El riesgo más grande es no tomar ninguno”,

Mark Zuckerberg (Fundador de Facebook)

CAÍDA EXAGERADA: Pocas compañías han experimentado una disminución tan dramática en su valor de mercado en tan poco tiempo (últimas semanas) como Facebook (FB). Durante años, el director general del gigante de los medios sociales, Mark Zuckerberg, atrajo elogios universales, especialmente entre los jóvenes. Los millennials y los miembros mayores de la Generación Z elogiaron a Zuckerberg y lo hicieron realmente grande. Pero a principios de este año, la orgullosa imagen de marca de la compañía perdió gran parte de su brillo. La controversia de Cambridge Analytica, que involucró a una empresa de minería de datos políticos que accedía a la información personal de los usuarios de FB, provocó enojo. La idea de que Facebook pudo ayudar inadvertidamente a los esfuerzos de campaña de Donald Trump fue demasiado para algunos de sus partidarios. Rápidamente, las acciones de Facebook fueron las más afectadas por las consecuencias políticas. En lo que va del año (hasta hace algunos días), las acciones han caído más de 7 por ciento. Pero desde que cerró en un máximo de $217.50 dls, el 25 de julio, Facebook ha caído casi 24 por ciento.

5 RAZONES DE ESPECIALISTAS Y CONSENSO DE ANALISTAS: Hemos comentado antes la característica de irracionalidad del mercado accionario. La fuerte baja de FB parece exagerada. Las controversias políticas distraen, pero la empresa sigue siendo uno de los principales nombres en los mercados. Diversos inversionistas coinciden en identificar oportunidad en el precio actual de FB.

Por su parte, el consenso de analistas más optimistas asigna un precio objetivo para los próximos 12 meses de la acción en $210 dls, equivalente a un avance de 40% (incluyendo firmas como Credit Suisse). De 38 analistas que cubren a nivel internacional a la empresa, 31 de ellos (82%) tienen una opinión de Compra Fuerte. El múltiplo P/U que llegó a registrar Facebook en 2015 fue de 80x y de 40x en 2017. Actualmente es de 20.29x y estimado para 2020 es de 19.0x. En la columna de esta semana comparto con usted, amable lector, cinco razones que exponen especialistas a favor de la emisora:

A pesar de su gran tamaño, sigue creciendo

En el último informe trimestral de resultados financieros, los mercados golpearon las acciones de FB al quedar por debajo de las expectativas de muchos participantes. Si bien, la empresa de medios sociales superó la rentabilidad, no alcanzó los objetivos de ingresos del consenso. Facebook también “falló” en cumplir con las expectativas de crecimiento de los usuarios. Los analistas pronosticaron que los usuarios activos diarios llegarían a 1,490 millones vs una cifra conocida de 1,470 millones. ¿Pero es justo que una diferencia en dicha estimación de 1.3% justifique en un día una caída de dos dígitos en las acciones de Facebook? ¡Por supuesto que no! Claro, la empresa redujo sus expectativas de crecimiento de ingresos en la segunda mitad del año. Pero el mercado está viendo los árboles y no el bosque completo. FB a pesar de tener más de 2,000 millones de usuarios activos mensuales, todavía encuentra nuevas formas de atraer personas. Considere el caso de la empresa Snap. La aplicación de la compañía en Snapchat perdió usuarios activos diarios por primera vez en su historia y no fue una pequeña falla, ya que los analistas esperaban 193 millones de usuarios vs 188 millones reportados, pero el problema más grande es que Snapchat es significativamente más pequeño que FB. Por lo tanto, realmente no debería estar perdiendo usuarios. FB no pierde usuarios, se quedó corto en un trimestre y rara vez sucede, no parece que sea una tendencia sino un evento ocasional.

Facebook es más que sólo redes sociales

Los fanáticos de Snapchat usan principalmente la aplicación para divertirse. Por ese motivo, Snap Inc. se desvía hacia un grupo demográfico más joven. En el caso de Twitter se considera en gran parte como una plataforma de celebridades y es también una forma barata y efectiva para que las empresas generen entusiasmo a través de blogs (revistas electrónicas), además, se ha convertido en el canal de comunicación no oficial de la Casa Blanca. El tema principal de estos dos competidores es que sus servicios son vulnerables a nueva competencia. En cualquier momento, una plataforma mejor y más relevante puede interrumpir a Snap o Twitter. Eso es lo que FB le hizo a MySpace, y eso es lo que está haciendo para Snap ahora con Instagram. Pero FB difícilmente enfrentará un problema de este tipo. La compañía representa más que sólo las redes sociales. Se ha convertido en un ecosistema digital insustituible. Más allá de la creación habitual de perfiles y la adición de amigos, Facebook ofrece una ruta alternativa para búsqueda de empleo. La plataforma también es una forma útil de investigar posibles candidatos para un puesto de trabajo o de descubrirlo usted mismo. Para las pequeñas empresas, pueden crear un perfil de Facebook gratuito y comenzar a generar tráfico en línea. O bien, pueden pagar los servicios de search engine optimization (SEO) y aprovechar más efectivamente una mina de oro de datos. La plataforma es simplemente demasiado útil.

Facebook está haciendo lo correcto

En este momento, se está desarrollando un debate sobre cómo controlar las noticias falsas. Recientemente, FB implementó tecnología avanzada para verificar datos y videos. Desde una perspectiva de inversión pura, sólo están sucediendo cosas buenas en FB bajo su administración. Obviamente, este movimiento ayuda a calmar a las personas que todavía están enojadas con la compañía por supuestamente ayudar a la campaña de Trump. Facebook ha demostrado su compromiso para erradicar noticias falsas, y no pudo haber llegado en mejor momento. Con las elecciones de medio término en EU, ésta es una oportunidad perfecta para que Facebook pueda reparar su imagen.

Las acciones de facebook son el típico caso de oportunidad por baja temporal

Mientras que los mercados siguen enojados con las acciones de Facebook, ¿por qué no comprar algo barato?

Actualmente, medios de comunicación le están dando muchas razones para vender acciones de FB. Sin embargo, esto tiene matices políticos. Los pesimistas están exagerando el menor crecimiento de usuarios activos diarios y la reducción de guías o estimaciones futuras de crecimiento. Recientemente, han circulado informes que afirman que el equipo de liderazgo de FB está teniendo problemas entre sí. Pero ¿son estos factores suficientes para hundir a Facebook? No sólo la compañía es muy útil, sino que también tienen fortalezas fundamentales. Por ejemplo, no existen demasiadas empresas que cotizan en Bolsa que tengan un balance financiero tan limpio como Facebook. La compañía no tiene ninguna deuda porque puede tomar préstamos de su propia reserva de efectivo de más de $ 42,000 mdd. Además, ¿dónde más encontrará un nombre de casi $500,000 mdd que aprovecha los ingresos de dos dígitos y el crecimiento de las ganancias? Cada indicador sugiere que la baja en las acciones de FB será temporal.

Contra la competencia, FB es la más confiable

En este momento, todas las acciones de las redes sociales han bajado mucho desde el 2S18. Las acciones de FB han bajado más de 16% por ciento. Snap y Twitter han bajado 31% y 35%, respectivamente. Atendiendo sólo al descuento señalado, resulta más tentador perseguir a cualquiera de las dos competidoras más pequeñas. Pero la inversión inteligente (mayores fundamentos) está en las acciones de Facebook. Si bien el descuento no es tan “generoso” como los otros, es más probable que se recupere. El gigante de los medios sociales ha resistido muchas tormentas y tiene los recursos financieros para enfrentar mayores dificultades de ser necesario. Lo que es más importante es que FB sigue teniendo una oportunidad de mayor crecimiento a futuro a pesar de tener ya más de 30% de la población mundial. Eso es un dato que un inversionista no puede ignorar.Es Socio Fundador de SNX, Constructores de Patrimonio. Puedes escribir tus comentarios y dudas al correo [email protected]

