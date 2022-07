Poco probable que sean casualidad los acontecimientos desencadenados por pregunta en la mañanera devinieron en el anuncio de que la FGR investiga denuncias presentadas por la UIF contra el expresidente Peña Nieto de Pablo Gómez.

Las casualidades políticas, dicen los que saben, suelen ser excusas para las acciones con las cuales se manipulan hechos y circunstancias. En el caso Peña Nieto podría ser más bien causalidad, o sea, origen y causa.

Quien esto escribe escucha a la loca de la casa e imagina una causalidad: no importa si la FGR no logra consignar al expresidente a un tribunal o si es exonerado, para fines electorales, el escándalo bien administrado bastará para el triunfo en las urnas.

Autoridad electoral,como caballo del español

Será CDMX el laboratorio donde se probará una estrategia para someter a los institutos y tribunales electorales locales, en tanto la opinión informada está ocupada en discutir una inviable, pero útil iniciativa de reforma electoral.

Los dirigentes del Congreso local han respondido con gran claridad a los exhortos para que repongan los recursos del brutal recorte al presupuesto del Instituto Electoral de CDMX, encargado de los comicios locales: “no hay dinero”.

Si los gobiernos estatales morenistas aplican la misma receta, sujetarán a las autoridades electorales locales la infalible dieta del caballo del español. Y, con el mismo pesar dirán: “lástima, se murió cuando ya estaba aprendiendo a no comer”.

“Democracia sindical”, caballo de Troya

Ha dicho la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde que se impondrá la democracia sindical en esa olla de tamales que es el sindicalismo mexicano, de dulce, de chile y de manteca.

Inútil la queja de Tatiana Clouthier por la rigurosa vigilancia de la AFL-CIO, pues para la STPS la “democracia sindical” es capital político por aprovechar en un futuro no muy lejano, sin percibir los objetivos de largo plazo de la central obrera estadunidense.

Para la AFL-CIO su rol en la firma del T.MEC fue aplicar el capítulo laboral para que a largo plazo aumenten los costos de mano de obra para las inversiones estadunidenses en México, hasta que cueste igual estar aquí que en la Unión Americana.

Notas en remolino

A juzgar por las palabras del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, es probable que en el acuerdo que hoy informen en Washington incluyan algo del tema migratorio que interesa al presidente López Obrador, aunque no sabemos a cambio de qué… El ritmo de las Jornadas de Oración por la Paz en todas las parroquias de la República recordó que hace casi 40 años Girolamo Prigione dijo: “La Iglesia Católica no tiene prisa”… Ahora resulta que a la tarea de los vendedores de vacunas de los laboratorios la llama acoso Hugo López Gatell. ¿Cómo decía aquel viejo comercial? “El mar marea”… Eso de sustituir el presidencialismo por el parlamentarismo es discusión para iniciados… Hace medio siglo el político estadunidense Hubert Humphrey hizo esta advertencia: “el derecho a ser escuchado no incluye automáticamente el derecho a ser tomado en serio” …