Uno de los dos principales riesgos globales apuntados por los expertos en las últimas dos ediciones del AXA Future Risk Report es el cambio climático. Si bien, la Covid-19 y las medidas para contenerla han cobrado importancia por su impacto directo y personal en la población mundial de todas las edades, el incremento de la temperatura en el planeta ha tenido diversos efectos en los ecosistemas y la biodiversidad.

La cuantificación de los efectos del cambio climático es compleja, y tal vez por eso algunas personas no le dan la importancia que realmente tiene; sin embargo, es un hecho que estamos cada vez más expuestos a fenómenos naturales como huracanes, inundaciones, incendios y sequías. Es imperativo que seamos más conscientes sobre nuestra exposición a estos riesgos y el costo que esta conlleva.

Algunos estudios como el “Biodiversity at risk: preserving the natural world for our future” de AXA Research Fund, estiman que los ecosistemas del mundo proporcionan beneficios entre $125 y $140 billones de dólares al año, lo que equivale a 1.5 veces del producto interno bruto (PIB) mundial.

Para darle sentido a esta cifra, debemos tener en cuenta que la naturaleza proporciona a la humanidad materia prima para crear bienes y servicios indispensables: los alimentos que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos, así como la regulación del clima global. Todos dependemos de la existencia de vida vegetal y animal.

No obstante, los efectos negativos del crecimiento económico en el medio ambiente están socavando la sostenibilidad de nuestro modelo actual, y debemos empezar a cuestionarnos sobre la eficiencia de los indicadores tradicionales de riqueza y desarrollo, como lo es el PIB.

Nuestras nociones generalizadas sobre la economía se basaron en que los recursos naturales eran infinitos, en un momento en que el mundo tenía una población menor a 4,000 millones de personas. Como resultado, el crecimiento económico ocurre a expensas del capital natural, que se está agotando a gran escala para satisfacer las demandas de una población mundial que se dirige hacia un estimado de 10,000 millones para 2050.

Existen indicadores alternativos que han sido desarrollados tomando en cuenta aspectos sociales y medioambientales, como lo es el Índice de Riqueza Inclusivo (Inclusive Wealth Index), que se centra en cómo un país gestiona su capital social total. De hecho, según esta variable, algunos países se están volviendo más pobres a medida que la disminución del capital natural está superando el aumento de otras formas de capital.

Valuar el capital natural y determinar cómo integrarlo en los indicadores económicos representa un cambio de enfoque y también un desafío práctico, debido a nuestro conocimiento limitado sobre la relación entre ecosistemas y el valor de los servicios que brindan.

Para estimar mejor el valor de la naturaleza y ayudar a tomar las medidas adecuadas, es primordial que mejoremos nuestra comprensión sobre la relación entre la biodiversidad y cambio climático, en qué medida está vinculada a la seguridad alimentaria, y por lo tanto, a posibles conflictos: el costo de erosión del capital natural para nuestras economías y la sociedad, y el papel que los seguros juegan en la mitigación de estos riesgos y sus efectos económicos.

Sin duda la participación tanto del sector público como del sector privado es clave en los esfuerzos para recuperar la biodiversidad perdida, considerando la magnitud de los recursos requeridos. Actualmente, se destinan alrededor de 39,000 millones de dólares mundialmente por año a la conservación, mientras que se necesita un estimado de entre 300,000 y 400,000 millones para preservar ecosistemas saludables.

La magnitud de este reto nos hace concluir, que una verdadera solución depende de todas las personas que habitamos este planeta y que queremos que la vida continúe en él. Empecemos hoy cada quien a tomar acciones para lograrlo.

*La autora es vicepresidenta de Asuntos Públicos y Comunicación de AXA México y directora de Fundación AXA México.