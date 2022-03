Olvidó la CNOP del PRI la alianza opositora con que juraron derrotar a Morena y propone al presidente del CEN del PRI Alejandro Moreno como candidato presidencial del partido que estuvo en el poder más de 80 años.

Con igual desmemoria el dirigente nacional del PAN Marko Cortés anuncia su lista de posibles candidatos presidenciales, la cual - but of course-, incluye a Ricardo Anaya y prueba de que hacernos viejos no necesariamente nos hace más listos.

Y el Presidente, insatisfecho porque Morena esta como gelatina que no cuaja, seguramente ha sonreído y ha murmurado para así aquello del viejo comercial: “ah, tener una oposición así, ser una oposición así”.

Siguen las mentirosas historias del PRI

“Nunca hemos tenido democracia”, nos dicen en aletargadas reminiscencias del origen antidemocrático del PRI, a propósito de que hoy se cumplen 93 años de que lo fundara Plutarco Elías Calles con las siglas de PNR.

No habiendo militado nunca en PRI, quien esto escribe no se atrevería a impugnar las “fábulas democráticas” de Palacio. Sólo las confronta con los dichos de su familia, familia que, como millones, vivió y padeció los años de la Revolución.

Les pregunté a los viejos de mi familia si no les preocupó que según los “leídos y escrebidos” nació antidemocrático el PRI. Ellos que, si cargaron el morral, me dijeron: “sólo importó que después de casi 20 años por fin viviríamos en paz”.

Genial, menos dependencias, más desempleo

Avanza el programa oficial para desaparecer, compactar o reasignar a muchos organismos no descentralizados. Se ahorra, se gastará más eficientemente el presupuesto federal que, advierten, es “dinero del pueblo”.

Por supuesto que tal medida tiene efectos políticos, pues ahora los miembros del gabinete no tendrán que lidiar con las reglas que alejaban de su control a tanta oficina descentralizada. Nóminas compactar, si, pero bajo su absoluto control.

Los daños colaterales, llevarán a quien sabe cuántos miles de servidores públicos, aún bien liquidados, al frío del desempleo en los peores momentos de la economía. Los cínicos dicen que no puedes hacer omelette si no rompes cáscaras de huevo

NOTAS EN REMOLINO

Curioso. Ni Pedro Haces, con su central sindical tan afín al proyecto político de Morena, ni la dirigente que, con apoyo del Partido Oficial poco a poco controla a trabajadores de maquiladoras en el norte, declaran sobre la carestía que padecen sus ya miles de agremiados. Quizá apenas andan haciendo una consulta... Es difícil, pero alguien, en alguna tesis profesional, quizá analice que fue lo que se hizo mal para que México dejara de ser autosuficiente en fertilizantes y vacunas. Tesis profesional, porque quizá no la oscurecerían las telarañas de dogmas ideológicos... Una pena que tantos desoigan la máxima de Manuel Buendía: “no soy juez de mis compañeros” ... Nos dejó Albert Camus una frase que hasta parece diagnóstico de la actualidad: “La libertad consiste, en primer lugar, en no mentir. Allí donde prolifere la mentira, la tiranía se anuncia o se perpetúa” ...