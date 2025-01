Shein maquila salir a bolsa en Londres en Semana Santa

El minorista de moda rápida en línea Shein tiene como objetivo cotizar en Londres en el primer semestre del año, según dos fuentes con conocimiento directo del asunto, suponiendo que obtenga las aprobaciones regulatorias para la oferta pública inicial.

La salida a bolsa podría completarse en torno a Semana Santa, a mediados de abril, dijo una de las fuentes. Una visita a China de la ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves, que comienza este sábado y durante la cual se reunirá con el primer ministro He Lifeng para hablar de cooperación económica y financiera, podría ayudar a conseguir las autorizaciones reglamentarias que Shein necesita, añadió la fuente.

Una segunda persona con conocimiento del asunto dijo que Shein, fundada en China en 2012, está trabajando para salir a bolsa en la primera mitad de este año, pero el calendario definitivo aún está en proceso de cambio.

La decisión de cotizar en Londres se produce después de que la empresa pusiera fin a su intento de salir a bolsa en Estados Unidos tras el rechazo de los legisladores, preocupados por los riesgos relacionados con China y las supuestas malas prácticas laborales.

El director de la Autoridad de Conducta Financiera británica (FCA, por sus siglas en inglés), encargada de evaluar y aprobar salidas a bolsa como la de Shein, acompaña a Reeves en su viaje a Pekín y Shanghái, donde se reunirá con sus socios reguladores.

Shein no quiso hacer comentarios, la FCA dijo que no hace comentarios sobre posibles solicitudes de cotización y el Ministerio de Hacienda británico no respondió a las preguntas de Reuters.

A pesar de que trasladó su sede de Nanjing a Singapur en 2022, Shein también necesita el permiso de la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC, por sus siglas en inglés), por lo que está sujeta a las normas de cotización en el mercado internacional, ya que la mayoría de sus 5,800 fabricantes contratados están en China.

Las nuevas normas aprobadas por la CSRC en 2023 le permiten examinar y potencialmente bloquear las salidas a bolsa en el extranjero. La CSRC no respondió inmediatamente a las preguntas sobre la visita de Reino Unido y la salida a bolsa de Shein.