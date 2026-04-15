Sabadell recabaría 4,000 millones de pesos con bonos a 3 años en la BMV

Banco Sabadell México, la filial en el país del banco de origen español, planea recabar 4,000 millones de pesos (116 millones de dólares) con la venta de un bono a 3 años en la Bolsa Mexicana de Valores.

La institución dijo que el bono, con clave de pizarra 'SABADEL 26', pagará una tasa de interés variable cada 28 días, vinculada a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo.

El banco estima captar 2,000 millones de pesos en la emisión primaria y otros 2,000 millones adicionales con el mecanismo de sobreasignación.

Los recursos serán empleados para fomentar el crecimiento de sus operaciones bancarias en el país, de acuerdo con el prospecto de colocación publicado en el mercado bursátil local.

La emisión se realizará al amparo de un programa de certificados bursátiles de largo plazo autorizado por un monto de hasta 20,000 millones de pesos (1,158 millones de dólares).

La fecha de cierre del libro está proyectada para el 4 de junio y la emisión se haría el día 8 del mismo mes.

El bono recibió una calificación de 'AAA' de HR Ratings y de 'mxAA+' por S&P Global Ratings, el primer y segundo nivel en la escala nacional de activos con grado de inversión de ambas agencias, respectivamente.

Los intermediarios colocadores conjuntos de la emisión serán Santander Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa, en tanto que el representante común de los tenedores será Banco Multiva.

Banco Sabadell se fundó en España en 1881 y llegó a México en 1991 con la primera oficina de representación y en el 2024 comenzó a ofrecer sus servicios a las personas.