Pese a riesgos inflacionarios, Trump dará impulso a las bolsas: Janus Henderson

Los mercados financieros se enfrentan a un escenario complejo. El panorama ya era bastante incierto, con dos guerras en curso en zonas clave para los mercados de energía y las cadenas de suministro, y a esto se ha sumado el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el de su políticas proteccionistas.

Sin embargo, Matt Peron, líder global de soluciones para la gestora Janus Henderson, estima que habrá oportunidades para quienes sepan entender este contexto. En entrevista con El Economista, el estratega de la firma, que gestiona 334,900 millones de dólares, anticipa crecimiento y nuevos récords en las bolsas.

Impulso para las acciones en EU

Janus tiene la visión de que las acciones en Estados Unidos tienen la capacidad de extender sus avances al menos por los próximos tres a seis meses. La victoria de Donald Trump, explica Peron, sería un catalizador positivo, a pesar de que implicó un ajuste de sus expectativas de inflación y las tasas de la Reserva Federal.

“No esperamos una recesión en la economía y esto es favorable para la inversión en acciones. Si bien, nuestra visión era que independientemente del ganador de la elección, el mercado iba a registrar un avance por los próximos tres a seis meses, cambian un poco las expectativas en algunas variables con la victoria de Trump”.

La fortaleza de la economía estadounidense y la expectativa de que continúe han impulsado a los inversionistas hacia las empresas de pequeña o mediana capitalización. El índice Russell 2000, de las principales empresas de este tipo en Estados Unidos, ha ganado 9.5% en lo que va de noviembre y avanza 18% este año.

Janus tomó posiciones en empresas con estos perfiles que, espera, sean beneficiadas por la extensión del ciclo económico; sin embargo, tienen la consideración de que con el paso del tiempo, habrá mayores retos, pues las políticas de Trump tienden a incrementar la inflación y eso implica ajustes al panorama de tasas.

Ajustes al panorama de tasas

Durante su campaña por la presidencia, Donald Trump propuso impulsar recortes fiscales y un incremento en el gasto en infraestructura. Si un mayor déficit fiscal se combina con una oferta limitada de ciertos bienes por sus promesas arancelarias, el republicano podría dar presiones inflacionarias adicionales a la economía.

“Hay cierta inquietud sobre las presiones inflacionarias que puedan generar las políticas de Trump y su impacto en los pequeños y medianos. Nuestra visión para la tasa terminal de la Fed es más alta que antes, pero de alguna manera esperamos estabilidad. Preferimos por esto negocios medianos sobre los pequeños”.

Actualmente la tasa de referencia en Estados Unidos se encuentra en un rango entre 4.50% y 4.75%, tras un recorte de 50 puntos base en septiembre y uno de 25 pb a principios de este mes. Por ahora, la gestora espera un mínimo de 4% y sus expectativas promedian 4.5%, pero aún no descarta que la tasa sea mayor.

Por ahora, Peron cree que la Fed se dirige hacia un tercer recorte de tasas consecutivo en su reunión del próximo mes, pero “no tan significativo”. Como todo en la economía, afirma que las ideas de Trump generan proyecciones positivas, como las del sector financiero, y difíciles, como sucede en mercados emergentes.

Retos en mercados emergentes

El estratega de Janus espera que el contexto, con un futuro de tasas menos anclado, pueda hacer que la inversión en mercados emergentes sea más retadora de lo que es actualmente. Se mantienen atentos, añade, al aumento de los rendimientos del Tesoro y a qué tanto de las propuestas de Trump llega a la realidad.

“Estamos satisfechos de ver que las tasas no se han disparado, considerando las expectativas de inflación. En cuanto al comercio, Trump ha hablado mucho y ha sido muy drástico en su postura sobre imponer aranceles a China. Es probable que no consiga cumplir con todas sus amenazas, pero una parte será realidad”.

Entre sus pronósticos por la imposición de aranceles a China destaca una afectación para Estados Unidos en términos de inflación, mientras que para China el efecto se esperarían en términos de comercio, con costos más altos. “Esperamos que sea manejable, y que haya un cambio en las cadenas de suministro”.

Del impacto sobre México, dice que si bien existe incertidumbre de cara a la renegociación del tratado comercial T-MEC, no ve que sus amenazas puedan traducirse en algo serio. Además, espera que México siga estando entre los mayores beneficiados por la reorganización de las cadenas de suministro y el nearshoring.

IA y los gigantes tecnológicos

Tomando en cuenta las dificultades en otras áreas, Peron destaca el papel de la innovación como impulso bursátil, y que continuaría siendo encabezada por las grandes tecnológicas de megacapitalización. Con el driver de la inteligencia artificial, y a pesar de la volatilidad, espera que se sigan registrando más récords.

“Las grandes tecnológicas, en expectativas como en valuación, están en la parte más alta del rango. Pero, los resultados financieros hasta el momento hacen que sus valuaciones no sean irrazonables. La postura de Trump favorece la innovación y la innovación históricamente ha sido recompensada en los mercados”.

Afirma que proveedores para usos de IA, “los hyper skillers”, se beneficiarán por años de esta tendencia, con la construcción de centros de datos y la necesidad de poder de cómputo. No obstante, advierte que ciertas áreas de la tecnología están sobrevaloradas, en particular las que no generan ganancias por ahora.

Por lo tanto, considera necesario balancear el entusiasmo por la inteligencia artificial con otras tendencias prometedoras como la de la biotecnología, con tratamientos como los enfocados en la pérdida de peso que comienzan a popularizarse: “Otras tendencias, como los vehículos eléctricos merecen mayor cautela”.

Presión y resiliencia

Finalmente, para Matt Peron, el regreso de Trump implicaría que en el corto plazo podría haber algunas dificultades para algunos tipos de inversión, como las de energías limpias, pero en el largo plazo, tenderían a ser más resistentes. Mientras tanto, otras inversiones serían apoyadas por sus políticas pro empresariales.

