Ganancias de bancos superaron expectativas

Morgan Stanley y Bank of America (BofA) reportaron ganancias que superaron las expectativas de los analistas, con ingresos récord en sus divisiones de trading e importantes avances en banca de inversión, en un entorno marcado por la inestabilidad geopolítica en Medio Oriente y la turbulencia en los mercados de renta variable.

Tras los resultados, las acciones de Morgan Stanley en Wall Street alcanzaron un máximo histórico en las primeras horas de la sesión en 194.59 dólares, aunque luego aminoraron las ganancias y cerraron con un alza de 4.52% en 191.62 dólares; mientras las de BofA avanzaron 1.82% en 54.32 dólares en la sesión.

En Morgan Stanley, la mesa de negociación de acciones fue la estrella del período; sus ingresos crecieron 25% a 5,150 millones de dólares, cifra récord para la institución.

La renta fija no se quedó atrás, con un avance de 29% a 3,360 millones, impulsada principalmente por el incremento en la negociación de materias primas ante la volatilidad en los mercados energéticos derivada del conflicto con Irán.

BofA reportó un crecimiento de 13% en sus ingresos por ventas y operaciones, que llegaron a 6,400 millones de dólares, también con un volumen récord en operaciones con acciones.

El director ejecutivo de BofA, Brian Moynihan, destacó la solidez del consumo interno y la estabilidad en la calidad de activos como señales de resiliencia económica, aunque advirtió que el banco mantiene vigilancia ante la evolución de los riesgos.

“Observamos una actividad saludable por parte de nuestros clientes, incluyendo un sólido gasto de los consumidores y una calidad de activos estable, lo que indica una economía estadounidense resiliente", señaló.

Fusiones y adquisiciones

El resurgimiento de la actividad de fusiones y adquisiciones en un entorno regulatorio más permisivo fue otro factor determinante. El volumen global de transacciones alcanzó 1.38 billones de dólares en el primer trimestre, según datos recopilados por Dealogic, y ambos bancos participaron en algunas de las operaciones más relevantes.

Morgan Stanley registró un incremento de 36% en sus ingresos de banca de inversión, que ascendieron a 2,120 millones de dólares. La firma asesoró a Unilever en la propuesta de fusión de su negocio de alimentos con McCormick, operación que daría origen a un gigante alimentario global valuado en 65,000 millones de dólares.

Por su parte, BofA elevó sus comisiones de banca de inversión 21%, a 1,800 millones de dólares, muy por encima del incremento de 10% que el propio banco había proyectado.

BofA Securities fungió como asesor en la misma operación McCormick-Unilever, además de participar en la adquisición de Penumbra por Boston Scientific (14,900 mdd) y en la compra de Coterra Energy, por Devon Energy (26,000 mdd), descrita como un hito en la consolidación del sector de gas de esquisto en Estados Unidos.

Crédito privado, bajo la lupa

Ambas instituciones abordaron la creciente preocupación en torno al crédito privado, un sector que enfrenta una oleada de solicitudes de reembolso ante dudas sobre estándares de préstamo y la excesiva concentración en empresas de software vulnerables a la disrupción de la inteligencia artificial.

Morgan Stanley reconoció haber limitado los reembolsos en uno de sus fondos de crédito privado, luego de que inversionistas solicitaron retirar casi 11% de las acciones en circulación.

Ted Pick, director ejecutivo de Morgan Stanley, comparó el momento actual del sector con una “etapa de adolescencia”, señalando que la exposición de la firma es inferior al 1% del total de activos gestionados. (Con información de agencias)