Lectura 1:00 min
Alphabet registra ingresos por 102,300 millones de dólares en el tercer trimestre
Los ingresos de la casa matriz de Google crecieron 16% en el periodo, impulsadas por su negocio de su motor de búsquedas y un crecimiento de la informática en la nube
Alphabet, la empresa matriz de Google, anunció el miércoles sus primeros ingresos trimestrales de 100,000 millones de dólares, catalizados por el auge del negocio de su motor de búsquedas y un crecimiento de la informática en la nube impulsada por IA.
Los ingresos del gigante tecnológico aumentaron un 16% interanual hasta los 102,300 millones de dólares en el tercer trimestre, superando las expectativas de los analistas y marcando un hito para la compañía fundada en 1998.
Las ganancias alcanzaron los 35,000 millones de dólares, un 44% más que el año anterior, según un comunicado publicado el miércoles. Las ganancias por acción, el indicador preferido por los inversores, llegaron a los 2.87 dólares, superando ampliamente las expectativas del mercado, que se situaban en 2.26 dólares, según el consenso de FactSet.