El New York Times y The Wall Street Journal, publicaron que la inmobiliaria Evergrande no cubrió el pago de los intereses que estaban pactados para este jueves y que el gobierno de China no rescatará a la empresa y dijo que hay que prepararse para “una posible tormenta”.

The Wall Street Journal publicó que el gobierno chino parece reacio a rescatar a la gigantesca inmobiliaria Evergrande y pidió a las autoridades locales de todo el país que se preparen. Según los datos compartidos este jueves por la firma de análisis Morningstar, las financieras BlackRock, HSBC y UBS están entre las grandes tenedoras de bonos del gigante inmobiliario chino.

En su edición en línea, The New York Times detalló que Evergrande volvió a dejar a los inversionistas en un estado de completa incertidumbre el jueves, pues no hizo frente al pago de intereses por 83 millones de dólares.

Al final del día hábil en Nueva York, la compañía no había informado públicamente si pagó o si tenía previsto hacerlo. Un tenedor de bonos, que habló bajo condición de anonimato para discutir el asunto, dijo que no les habían pagado.

Sin embargo, señaló que los convenios de deuda de la empresa le otorgan gracia por 30 días antes de que el pago no realizado resulte en un incumplimiento: La incertidumbre continúa para los tenedores de deuda.

Entre los grandes gestores de fondos está BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, que añadió a su cartera 31.3 millones de títulos de Evergrande entre enero y agosto de este año pero su impacto se reduce a un 1 % de los activos de su fondo, debido a la caída del valor. HSBC incrementó un 40 % su posición en Evergrande entre enero y julio, representaba el 1.22 % sus activos.

UBS indicó que incrementó su posición en Evergrande 25 % hasta mayo, la última fecha disponible. Las otras grandes tenedoras de bonos de la gigante china, Fidelity, PIMCO y Allianz, vendieron grandes cantidades de títulos entre enero y julio.

Aguardan los 30 días de gracia

Esperanza de bonistas se diluye

La desarrolladora debe pagar 83.5 mdd de intereses de un bono extranjero de 2,000 mdd que venció ayer 23 de septiembre

Algunos tenedores de bonos en dólares de China Evergrande Group perdieron la esperanza de recibir un cupón antes de la fecha límite del jueves y esperan que el desarrollador inmobiliario otorgue más información el próximo mes, dijo una fuente familiarizada con el asunto.

Evergrande, que personifica el modelo de negocio de "pedir prestado para construir" no pagó un bono que tenía comprometido y está en graves problemas de deuda.

Los mercados mundiales vivieron momentos de crisis en días pasados, porque Evergrande tiene una deuda de más de 300,000 millones de dólares y podría ser un riesgo sistémico para el sector financiero chino.

La desarrolladora debió pagar 83.5 millones de dólares de intereses de un bono extranjero de 2,000 millones de dólares que venció ayer y 47.5 millones de dólares de intereses de un bono que vence la próxima semana. Ambos bonos entrarían en suspensión de pagos si Evergrande no liquida los intereses en los 30 días siguientes a las fechas de pago previstas.

La compañía aún no ha hecho un anuncio sobre sus planes para el pago del cupón de bonos en el extranjero. Una persona cercana al asunto dijo que algunos tenedores no esperaban ningún pago el jueves, pero creen que Evergrande dará algo de claridad el próximo mes.

Bloomberg Law informó que los reguladores chinos pidieron a los ejecutivos de Evergrande que evitaran un incumplimiento a corto plazo de sus bonos en dólares y que se comunicaran de manera proactiva con los tenedores de bonos.

Connor Yuan, director de Operaciones de Crédito de Flujo de Mercados Emergentes para Asia en Goldman Sachs, dijo: "Creo que es probable que no se haga el cupón, pero es posible que intenten cerrar un trato en los próximos 30 días". (Reuters)

