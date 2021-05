Luego de haber perdido hasta 30% de su valor, tras una advertencia de varias federaciones bancarias chinas sobre las criptomonedas y comentarios negativos del magnate estadounidense Elon Musk, el Bitcoin limitó sus pérdidas el miércoles precisamente por un mensaje del fundador de Tesla.

Hacia las 20:20 GMT, la criptomoneda más famosa perdía 8.5% a 39,587 dólares. Más temprano había llegado a los 30,016 dólares, un precio que no se veía desde fines de enero.

Las cotizaciones se recuperaban tras un tuit de Musk, quien dio a entender que su empresa, que compró el equivalente a 1,500 millones de dólares a inicios de año, no las vendió, contrariamente a lo que dejó entrever un mensaje suyo anterior.

Musk decidió, a mediados de mayo, rechazar los pagos en Bitcoin por sus vehículos eléctricos, contrariamente a un anterior compromiso de aceptarlos, esgrimiendo el riesgo ambiental que causa el alto consumo de energía para generar esta criptomoneda.

En el máximo de su caída de esta jornada, el Bitcoin había perdido más de la mitad de su valor en comparación a su récord de hace sólo un mes, el 14 de abril, a 64,869.78 dólares.

"China hurgó en la herida al declarar que las monedas virtuales no deberían y no pueden ser utilizadas en el mercado porque no son monedas reales", comentó Fawad Razaqzada, analista de Thinkmarkets.