Vaticano rechaza la propuesta de permitir que las mujeres católicas prediquen

El Vaticano reafirmó este martes una norma vigente desde hace tiempo según la cual solo un sacerdote o un diácono ordenado puede pronunciar un sermón en una misa católica, rechazando así una petición de los obispos alemanes de ampliar esta práctica y permitir que las mujeres u otros laicos pronuncien sermones.

"No se puede hacer una excepción a la disciplina vigente", afirmó un comunicado del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano, que supervisa el culto de los 1,400 millones de católicos del mundo.

Muchas misas católicas incluyen un sermón, en el que un sacerdote o un diácono ofrece una reflexión sobre las lecturas bíblicas del día. La Conferencia Episcopal Alemana había solicitado a principios de este año permiso para que los laicos también pudieran pronunciar sermones.