Trump pide a Israel no tocar a Cisjordania

Jerusalén. El presidente Donald Trump afirmó que Israel perdería el apoyo de Estados Unidos si anexiona la Cisjordania ocupada en una entrevista publicada ayer 23 de octubre, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, está en el país para apuntalar el cese el fuego en Gaza.

Estados Unidos, el principal apoyo de Israel en la comunidad internacional, impulsó el acuerdo para un cese el fuego en Gaza, que es la primera fase de un plan para terminar con dos años de conflicto.

Rubio declaró que "está confiado y optimista" sobre la continuación del cese el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, pero admitió que persisten "desafíos", cuando dos proyectos de ley para anexar Cisjordania son analizados por el Parlamento israelí.

El secretario de Estado se reunió con Netanyahu después de que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance realizara una visita a Israel esta semana. Ambos altos funcionarios declararon su oposición a estas iniciativas legislativas, en línea con la postura de Trump.

"No sucederá. No sucederá porque di mi palabra a los países árabes. Y no pueden hacerlo ahora", respondió Trump a la revista Time cuando se le preguntó cuáles serían las consecuencias para Israel si anexara Cisjordania.

"Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si eso sucediera", agregó el mandatario en declaraciones realizadas el 15 de octubre.

El Parlamento israelí se pronunció el miércoles a favor de examinar dos proyectos de ley destinados a ampliar la soberanía israelí en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

Antes de viajar a Israel, Rubio advirtió que un proyecto en este sentido "amenazaría" el acuerdo de paz promovido por Trump.

Vance reafirmó al terminar su visita a Israel que "la política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexionada".

"Si se trataba de una maniobra política, fue una maniobra política muy estúpida y yo personalmente lo considero un insulto", insistió.

Los proyectos de anexión son respaldados por la extrema derecha israelí, de la que depende la frágil coalición del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Su oficina calificó el jueves el voto del Parlamento de "provocación deliberada de la oposición".

Varios países árabes y musulmanes, entre ellos Arabia Saudita, condenaron en un comunicado conjunto el examen por parte del Parlamento israelí de los proyectos de ley que buscan ampliar la soberanía israelí en Cisjordania.

"El hambre no disminuye"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió también que el hambre en Gaza no ha disminuido desde que entró en vigor la tregua y "la situación sigue siendo catastrófica".

"El hambre no disminuye porque no hay suficientes alimentos", añadió.

Hasta ahora, Hamás se ha negado a considerar su desarme y sus combatientes han retomado el control de zonas de Gaza, enfrentándose a grupos armados que acusa de "colaborar" con Israel.

Sobre el tema de las armas, limpiar la superficie de Gaza de artefactos explosivos sin detonar llevará probablemente entre 20 y 30 años, según un funcionario de la organización humanitaria Humanity & Inclusion, que describe el enclave como un "horrible campo de minas sin cartografiar".