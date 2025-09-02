Líderes de China, Rusia y Corea del Norte presencian enorme desfile militar en Pekín

China celebró el miércoles (tiempo local) un enorme desfile militar en la capital bajo la mirada del presidente Xi Jinping, flanqueado por su colega ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un.

Soldados marcharon por la céntrica Plaza de Tiananmen mientras una salva de 80 cañonazos marcó el inicio del espectáculo conmemorativo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

En las tribunas, miles de asistentes corearon canciones patrióticas chinas.

En escenas sin precedentes, Xi estrechó la mano de sus invitados, los líderes de Rusia y Corea del Norte, y los tres caminaron juntos por una alfombra roja hacia la Plaza de Tiananmen.

Los tres líderes han sido el centro de atención mundial por su encuentro para el desfile, en busca de señales sobre cómo interactúan entre sí.

El desfile es una oportunidad para que China muestre su poderío militar, con soldados marchando en formación, sobrevuelos aéreos y equipos de combate de alta tecnología exhibidos a lo largo de más de una hora en la céntrica Plaza de Tiananmen.

Desfile militar en China.AFP

El evento es el clímax de una intensa semana diplomática en la que Xi recibió a líderes de 10 países y otros invitados para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad norteña de Tianjin.

En la cita de la OCS, que busca promover una gobernanza mundial alternativa, Xi arremetió duramente contra el "comportamiento intimidatorio" de algunos, en una referencia velada a Estados Unidos.

Por su parte, Putin defendió la ofensiva de su país en Ucrania y culpó a Occidente de provocar el conflicto que empezó hace tres años y medio y ha dejado decenas de miles de muertos.

Varios participantes de la cita de la OCS estuvieron en el desfile de Pekín, incluido el gobernante de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

Ningún gobernante occidental estuvo presente en la conmemoración.

Equipo militar

La seguridad en torno a Pekín fue reforzada los últimos días y semanas, con cierres de carreteras y personal militar ubicado en puentes y esquinas, y barreras colocadas a lo largo de los anchos bulevares de la capital.

Las autoridades han evitado divulgar el equipo militar que sería exhibido en el desfile, pero seguidores de temas militares observaron sistemas novedosos, incluyendo lo que parece ser una gigantesca arma de láser.

Desfile militar en China.AFP

Expertos en defensa han analizado fotos en redes sociales y videos de ensayos recientes que muestran misiles antibarcos, modernos drones submarinos y sistemas antimisiles.

Las fuerzas armadas aseguraron que todo el equipo presentado será producido localmente y está en uso activo.

Imágenes satelitales tomadas en los últimos días previos al desfile mostraron centenares de vehículos, aviones y otros equipos militares en una base en el noroeste de Pekín.

China ha dicho que el desfile es una muestra de unidad con otros países, y la presencia de Kim marca la primera vez que aparece junto a Xi y Putin en un mismo evento.

El líder norcoreano llegó a Pekín acompañado de su hija Kim Ju Ae, quien apareció a su espalda cuando fue recibido en la estación de tren de Pekín por el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi.