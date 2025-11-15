Líbano acusa a Israel de construir un muro en el sur; protestará ante la ONU

Líbano afirmó el sábado que denunciará a Israel ante el Consejo de Seguridad de la ONU por haber construido un muro en el sur del país, algo que ya había señalado la víspera la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (Finul).

Israel rechazó las acusaciones de la Finul, y alegó que estaba "reforzando la barrera física" a lo largo de la línea de demarcación con su vecino del norte, pero no en territorio libanés.

La oficina del presidente libanés Joseph Aoun indicó que ordenó "presentar una queja urgente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra Israel por construir un muro de cemento en la frontera sur de Líbano, a través de la Línea azul", que marca la frontera entre ambos países.

Pidió que la queja "se acompañe de informes presentados por la ONU que refutan la negación por parte de Israel de la construcción del muro".

En un comunicado, la Finul había precisado que en octubre descubrió "un muro de cemento construido por las Fuerzas de defensa israelíes en el suroeste de Yaroun".

"La investigación confirmó que el muro atravesaba la Línea Azul", que marca la frontera entre ambos países, "haciendo que más de 4.000 metros cuadrados de territorio libanés no sean accesibles" para los habitantes, agregó en comunicado.

Interrogado por AFP, el ejército israelí afirmó que "ese muro forma parte de un plan más amplio de (el ejército) cuya construcción comenzó en 2022" y que "no atraviesa la Línea azul" trazada por la ONU, subrayó un portavoz.

Desde el inicio de la guerra desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí "aplicó una serie de medidas, especialmente el refuerzo de la barrera física a largo de la frontera norte", agregó el portavoz.

Unos 10.800 cascos azules se interponen entre Israel y Líbano desde marzo de 1978, pero el mandato de la Finul expirará en diciembre de 2027, ya que Israel y Estados Unidos no quisieron prolongarlo más allá de esa fecha.