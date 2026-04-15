Israel usa IA para justificar muerte de periodista libanés

Jerusalén. Una asociación internacional de medios de comunicación acusó ayer 15 de abril, al ejército israelí de desacreditar a un periodista libanés, al que mató el mes pasado, por difundir una imagen generada por IA en la que el reportero aparece vestido con el uniforme de Hezbolá.

Tres periodistas libaneses, entre ellos Ali Shoeib -destacado corresponsal de la cadena Al Manar, afiliada al movimiento chiita Hezbolá- murieron en un ataque israelí en el Líbano el 28 de marzo.

El ejército israelí afirmó que mató a Shoeib y defendió el asesinato afirmando que el reportero "operaba dentro de la organización terrorista Hezbolá".

Pese a no aportar pruebas para respaldar esta acusación, publicó en X una imagen que muestra una foto retocada de Shoeib, en la que en la mitad aparece con un chaleco de prensa y en la otra viste el uniforme del movimiento islamista. El ejército agregó el mensaje: "Resulta que el 'chaleco de prensa' no era más que una tapadera para el terrorismo".

Un día después, el portavoz militar, Nadav Shoshani, publicó en X otra imagen que supuestamente muestra a Shoeib con uniforme junto a un tanque diciendo: "Publicamos esta mañana esta foto sin retocar del terrorista Ali Shoeib vestido con el uniforme de Hezbolá". El ejército reconoció que la primera foto fue "retocada".