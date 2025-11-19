Guatemala recibe a grupo del FBI para recapturas

Ciudad de Guatemala. Un grupo especial del FBI de Estados Unidos llegó el martes a Guatemala para apoyar en la recaptura de varios líderes de la pandilla Barrio 18 fugados de una prisión en octubre, escapar que hizo estallar una crisis de seguridad en el país, informaron ambos gobiernos.

Las autoridades locales informaron el pasado 12 de octubre de la fuga de 20 miembros del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, cerca a la capital. La pandilla es considerada "terrorista" por Washington y Guatemala.

Por el escape, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo removió a la cúpula de seguridad y nombró como ministro del Interior al juez Marco Antonio Villeda, quien pidió apoyo a Estados Unidos para la recaptura.

Tarea de recapturas

La embajada estadounidense en Guatemala informó en la red social X que delegados de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del FBI se reunieron con Villeda para "fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen transnacional" y apoyar la "investigación" para "llevar ante la justicia a los pandilleros" fugados.

El Ministerio del Interior de Guatemala señaló en un comunicado que durante el encuentro se definieron las "acciones que permiten la ubicación y recaptura de los pandilleros evadidos" en circunstancias hasta ahora no esclarecidas, pero no dio detalles del plan.

Cuatro pandilleros fueron recapturados en los primeros días que se hizo pública la fuga y 16 siguen prófugos.