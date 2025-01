Generar expectativas, preocupa a embajador

Sobre aviso no hay engaño. Donald Trump está por llegar a la Casa Blanca y los mexicanos sin papeles que viven en Estados Unidos observan con alarma su incertidumbre.

El diplomático Arturo Puente trabajó durante 40 años en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Fue embajador en Líbano, Emiratos Árabes Unidos, y cónsul en Shanghái y en Puerto Rico, entre otras adscripciones.

En charla con El Economista, Puente aborda el elemento estratégico que requiere impulsar el Gobierno mexicano para apoyar a los mexicanos: inversión para proteger sus intereses y derechos en el extranjero, un concepto que ha recibido recortes en los consulados.

“No creo que en este momento la cancillería tenga los recursos suficientes presupuestalmente y humanos para responder a esta demanda. ¿Si la secretaría no tiene los recursos para ello, cómo va a responder?”, dijo.

“(La inversión) es una necesidad, los consulados de México siempre han estado pendientes de atender a los connacionales, eso no es nuevo y qué bueno que se reitera, pero lo que es importante es que se ponga presupuesto porque los buenos deseos en la defensa a los paisanos no se van a cumplir si no hay efectivamente un conjunto de abogados o un despacho de abogados que se dedique a defender los casos de los mexicanos”, opinó.

Sin embargo, la realidad es otra. Al presupuesto asignado para la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para el año 2025 le fue restado 700 millones de pesos respecto a los 9,994 millones que se le asignó en 2024.

Desde el lunes pasado y hasta el día de ayer, tuvo lugar la Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) mexicanos en la SRE. Los planteamientos que hicieron públicos la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fueron de dar un total apoyo a los mexicanos que podrían ser deportados en las próximas semanas.

Para el embajador Arturo Puente, “la situación es complicada y la realidad nos rebasa, es preocupante levantar expectativas porque quienes pagan los platos rotos son los consulados, la asistencia (de los funcionarios mexicanos) es orientarlos, se (les) ayuda dentro de lo que es la ley norteamericana, lo que nos permita hacer. No hay manera de que se queden todos los que están, es imposible”, advirtió.

¿Apoyo suficiente?

El diplomático recordó que la contratación de abogados cuesta miles de dólares y que la capacidad de respuesta, por ejemplo, con la nueva aplicación para casos de emergencia, tiene que ser fuerte para que realmente haya resultados, “y esa capacidad estará en función de los recursos que se tendrá para ello”.

Señaló que todos los consulados tienen la obligación de tener un abogado consultor externo, a veces pueden ser varios, pero destacó que no cree que los 53 consulados en EU cuenten con un abogado mexicano especialista en migración y conocedor del derecho americano.

Finalmente, Arturo Puente comenta que sería conveniente tener una coordinación jurídica o de abogados que trabajen en Estados Unidos y no una Coordinación General de Consulados.