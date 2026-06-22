Europa superará los 40°C durante la ola de calor; Francia registra tres muertes

Tres personas fallecieron en Francia a causa de problemas de salud provocados por el calor extremo y casi 2,700 colegios franceses tenían previsto cerrar o modificar sus horarios, mientras las autoridades de toda Europa emitían alertas por ola de calor para el lunes.

Se preveía que las temperaturas en Burdeos, en el suroeste de Francia, superaran los 42 grados Celsius el lunes, y la agencia meteorológica Météo France indicó que 49 departamentos estarían bajo alerta roja por ola de calor ese mismo día.

"Nos esperan, como mínimo, varios días de calor muy, muy intenso. No sabemos cuándo empezarán a bajar las temperaturas", dijo la ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist, en el canal de televisión TF1.

En España, la agencia meteorológica estatal Aemet emitió una alerta roja para el País Vasco, donde se preveía que San Sebastián alcanzara una temperatura máxima de 40°C, casi el doble de su media histórica para esta época del año, según el Reuters Climate Monitor.

"Seguimos bajo ola de calor, con valores extremadamente altos para la época del año, entre 5º y 10° superiores a los propios de esta época en general, y más de 10° por encima en la mitad norte", explicó Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Poco alivio por la noche

La noche apenas ofrecía alivio en algunas zonas de España, ya que las temperaturas no bajaban de los 25°C, o incluso de los 30°C, en lugares como la provincia de Almería, en el suroeste, según la Aemet.

El lunes, Europa era el continente más alejado de su media histórica, con una temperatura máxima media de 24°C, lo que supone 4.1°C por encima de lo habitual entre 1961 y 1990, según el observatorio climático. En comparación, Asia y América del Norte se situaban 2°C y 1,3°C más que la media histórica.

Los refugios de fauna silvestre del norte de Europa tenían dificultades para hacer frente al número de animales que la gente llevaba afectados por el calor. Aves como los vencejos, las golondrinas, los gorriones y los estorninos, que anidan en los aleros de los tejados, se han visto especialmente afectadas por las temperaturas anormalmente altas, según explicó Romaine de Jaegere, bióloga y fundadora del refugio de fauna silvestre "Centre for the Rehabilitation of Animals Living in the Wild", situado en Temploux, Bélgica.

"Las temperaturas en los tejados pueden llegar a veces a los 50, incluso a los 60 grados centígrados. Por eso prefieren saltar antes que dejarse morir y, literalmente, cocerse en sus nidos", explicó De Jaegere a Reuters, añadiendo que el centro había acogido a 150 animales en los últimos tres días.