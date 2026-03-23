Accidente de avión militar deja al menos 34 muertos

Bogotá. Al menos 34 soldados murieron y decenas de heridos dejó ayer 23 de marzo, el accidente de un avión militar Hércules C-130 que, con 114 militares y 11 tripulantes a bordo, se precipitó a tierra en el sur de Colombia después de despegar de un aeropuerto de la selva amazónica, informaron autoridades locales y fuentes del Ejército.

El accidente, el más catastrófico en la historia reciente de la aviación militar en Colombia, se registró cerca del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, en la frontera con Perú. La aeronave Hércules, de fabricación estadounidense, se precipitó a tierra a las 10H00 horas locales.

Se desconocen las causas

El presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X que 83 militares resultaron heridos en el accidente del avión que se precipitó a tierra por causas que investigan las autoridades.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Silva, precisó que la aeronave cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís.

El oficial aseguró que la aeronave se precipitó a tierra a los pocos minutos de despegar y que se envió un equipo para investigar las causas del siniestro. Además, indicó que “no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales”.

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes.