El próximo 14 de mayo el Estado de Israel cumplirá 70 años de vida. Justo ese día, el próximo lunes, Estados Unidos abrirá de manera oficial su embajada en Jerusalén.

Jonathan Peled, embajador de Israel en México, aseguró en conferencia de prensa el pasado miércoles en las instalaciones de su embajada, que la decisión del gobierno estadounidense es una ratificación histórica, valiente e importante.

“Hasta 1980 hubo 22 o 23 embajadas en la ciudad de Jerusalén, muchos de ellas pertenecientes a países latinoamericanos. Si bien Jerusalén, para algunos, es un asunto que hay que deliberar en las futuras negociaciones con los palestinos (...) nadie va a decir a otra nación dónde poner su capital y no hay una razón de que países no puedan tener su Embajada en Jerusalén”, aseveró.

Al ser cuestionado sobre el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, el diplomático israelí dijo que está de acuerdo con que EU reabra una renegociación con Irán para darle la oportunidad de que está actuando de buena fe.

“Como el presidente Donald Trump lo mencionó, este acuerdo no solamente no evita que Irán logre detener las armas nucleares, es como un queso suizo con agujeros grandes que no han sido cubiertos; por ejemplo, todas las capacidades que tiene Irán no están incluidas en este acuerdo. ¿Cómo es posible que un país que tiene un acuerdo nuclear pacífico esté desarrollando misiles que tienen un alcance de miles de kilómetros?”, concluyó.

Relación bilateral

A 66 años de relaciones entre México e Israel, el embajador Peled, destacó el buen momento que pasa la relación bilateral.

“Vivimos uno de los mejores momentos en nuestra relación, el año pasado el primer ministro y una comitiva de empresarios visitaron México asimismo rescatistas israelíes brindaron apoyo humanitario a México durante los terremotos y estamos en vísperas de más intercambios.

El diplomático indicó que es importante la actualización del Tratado de Libre Comercio México-Israel firmado en el 2000 y el único con el que cuenta México en Medio Oriente, el cual ha permitido que hasta el 2017 el comercio bilateral ascendiera a 1,000 millones de dólares, asimismo destacó que hay planes de desarrollar más acuerdos de cooperación.