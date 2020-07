Quito. Un tribunal de Ecuador negó el lunes un pedido de apelación del expresidente Rafael Correa y ratificó la sentencia previa que lo condena a ocho años en prisión por cobros indebidos a contratistas para financiar campañas electorales de su movimiento político entre el 2012 y 2016, lo que le inhabilita para participar en política durante los próximos 25 años.

La defensa de Correa apeló un fallo de primera instancia de la Corte Nacional de Justicia emitido en abril, argumentando que la sentencia no valoró adecuadamente las pruebas de descargo presentadas por los acusados y no se cumplieron los plazos para la notificación.

“El tribunal desecha recursos de apelación de la mayoría de los sentenciados, ratifica la pena por cohecho para 18, incluidos Rafael C. (Correa), y modifica la sentencia para dos”, detalló la Fiscalía de Ecuador en su cuenta de Twitter. “La Fiscalía demostró nuevamente la responsabilidad de todos los involucrados”, añadió.

En la sentencia original también se incluyó al exvicepresidente Jorge Glas, actualmente en prisión por la red de corrupción de la brasileña Odebrecht, y a otros exfuncionarios y empresarios que habrían sido parte del esquema de sobornos, a quienes también se negó el pedido de apelación.

“Aunque es difícil de creer, era de esperarse. “Caso” y “sentencia” más ridículos no puede haber. No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí”, escribió Correa en su cuenta de Twitter.

Correa, quien reside en Bélgica desde que dejó el poder, ha negado las acusaciones de la fiscalía y ha dicho que se trata de una persecución política por parte del presidente Lenín Moreno, a quien respaldó para llegar a la presidencia en mayo del 2017.

El exmandatario fue vinculado al caso por 6,000 dólares que ingresaron a su cuenta.

Correa también afronta una orden de prisión por su supuesta participación en el secuestro de un opositor en el 2012. El juicio por este caso está suspendido pues el exgobernante no puede ser juzgado en ausencia por ese delito.

Además de su inhabilitación como candidato, Correa se quedó sin partido, pues el organismo electoral suspendió el domingo a su Fuerza Compromiso Social (FCS), junto a otras tres organizaciones políticas, que no podrán participar en los comicios de febrero del 2021, ya que que observaron irregularidades en los procesos de registro.