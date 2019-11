Madrid. La resolución del Supremo en contra de los políticos catalanes que participaron en el llamado proceso independentista en el 2017 representó otra vuelta de tuerca y ha cooptado a la campaña.

El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, acusó al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de forzar las elecciones “sabiendo que iba a haber episodios violentos para ver si podía sacar un escaño más” y le advirtió de que España “no es Burkina Faso ni Yemen” y debe “poner orden” en Cataluña.

Casado advirtió que Sánchez sería responsable en caso de que se desate la violencia el próximo 10 de noviembre, día en que se llevarán a cabo las elecciones generales.

En un mitin en la Torre Espacio de Madrid, advirtió que el PP no facilitará de ninguna manera una investidura del candidato socialista. “No se nos pasó por la cabeza y no se nos pasa por la cabeza. Con Sánchez ni a la vuelta de la esquina, ¿qué parte del ‘no es no’ no ha entendido?”, preguntó Casado.