¿Te regalaste una moto? Ahora dale protección financiera

Las motocicletas ganan terreno como medio de transporte en el país. Cada vez más personas se animan a tener una y usarla no sólo para trasladarse al trabajo o escuela sino también como herramienta de trabajo.

En estas fechas muchos mexicanos se regalaron un vehículo de este tipo y es importante, a la par de esto, buscarle productos que ayuden a brindarle protección.

La circulación de motocicletas en el país creció 62.5% del 2019 al 2023. Se estima que ahora son más de 7.8 millones de vehículos de este tipo los que se mueven en México.

Al mismo tiempo que el crecimiento en la compra y uso de las motocicletas, también el robo de éstas ha registrado aumento; por esto, es importante que consideres la forma de comprarle protección financiera, es decir, un seguro.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre del 2024 se reportaron 43,218 robos de motocicletas, lo que representa 14% más que lo reportado en el mismo periodo del 2023, cuando la cifra llegó a 37,903 unidades.

Un seguro para motocicletas le brindará protección en caso de que se enfrente a un accidente vial, daño o robo de ésta, explicó Felipe Vilá Maldonado, director de seguros de Grupo Coppel.

En México, sólo 9.5% de las motocicletas en circulación tienen un seguro. Las entidades federativas con el mayor número de motos con protección financiera son Baja California, ahí 37.2% tienen un seguro; le sigue Chihuahua, con 24.6%; la Ciudad de México, con 24.4%, y Nuevo León con 22.9 por ciento.

Por su parte, los estados del país donde existe el nivel más bajo de aseguramiento en motos son Campeche, donde apenas 3% de las motocicletas en circulación tienen un seguro; en segundo lugar está Tlaxcala con 3.3%; San Luis Potosí en tercer sitio, con 3.7%, y Guerrero en cuarto, con 3.9%, según datos reportados por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Ante este escenario de crecimiento en el uso de las motos, así como en el robo de éstas y el bajo nivel de aseguramiento que existe, es de suma importancia buscar agregarle protecciones, desde candados, casco, hasta un seguro.

Recomendaciones para comprarle un seguro a tu moto

Si compraste una motocicleta y aún no la tienes asegurada, el director de seguros de Coppel recomendó hacerte esta pregunta para definir si lo necesitas o no: ¿Esto que estoy comprando para mí es importante y si lo pierdo me va a generar un rezago económico?

Lo más seguro es que la respuesta sea que sí. Si no tienes un seguro y enfrentas un accidente vial en la motocicleta, deberás asumir los costos económicos de esto y, si te roban la unidad, tendrás que afrontar la pérdida de tu bolsillo.

“Generalmente un seguro es una inversión, muchas veces lo vemos como gasto, pero la realidad es que un seguro cuando lo utilizas te saca de problemas”, destacó el directivo de Coppel.

En Coppel, alrededor de 50% de las motocicletas que venden salen aseguradas, lo que indica que cada vez más personas van tomando conciencia de la importancia que brinda este producto.

Los costos de los seguros varían dependiendo del precio y modelo de la motocicleta, pero se pueden encontrar desde 500 pesos al año.

Sin embargo, en la página web de la empresa, se explica que el precio del seguro se refleja en un incremento sobre el valor de la factura de aproximadamente 15% para créditos a 12 meses y 20% para créditos a 18 meses y 25% para 24 meses.

Otras empresas donde también puedes comprar un seguro para tu motocicleta son Seguros Azteca, GNP, BBVA, Quálitas y ANA.

Es importante que antes de comprar un seguro compares las diversas opciones que existen, las coberturas que ofrecen y las condiciones generales; hay que leer siempre las exclusiones y revisar el precio que ofrece cada institución.

“Buscamos quitarle las letras chiquitas a todos los productos, el cliente tiene que entender lo que está comprando al momento de contratarlo”, resaltó Felipe Vilá Maldonado.

Actualmente hay comparadores de seguros para motocicletas que puedes usar para revisar todas las opciones. Puedes asegurar toda la unidad o sólo las llantas y los rines, por ejemplo.