Convierte los regalos que no te gustaron en dinero

¿Cuál es el mejor regalo que recibiste en el intercambio o esta Navidad? ¿Te gustaron todos? Aunque nos encanta recibir regalos, muchas veces éstos no cumplen nuestras expectativas: pueden no ser de nuestra talla, ya los tenemos, no nos quedan o simplemente no son de nuestro agrado.

Esos regalos son una oportunidad para tus finanzas. Puedes ganar dinero con ellos, hacer feliz a otra persona y hasta contribuir al cuidado del medio ambiente.

De acuerdo con una encuesta de eBay, seis de cada 10 mexicanos reciben regalos no deseados en Navidad. Esos obsequios pueden no ser lo que querían, no quedarles o simplemente no gustarles, entre otras razones.

Brenda, por ejemplo, recibió hace tres Navidades un perfume de una marca importante y cara. Aunque el aroma era agradable, no era de su estilo. Desde entonces, el perfume permanece nuevo en su clóset. Este tipo de regalos representan una oportunidad financiera si decides venderlos.

Según el estudio de eBay, 43% de las personas que reciben regalos no deseados los conservan, mientras que 38% opta por volver a regalarlos, y sólo 22% se anima a venderlos.

“Muchas personas venden los regalos que no les gustaron, que recibieron duplicados o que no les quedaron, pero también muchos los guardan,” afirmó Paolo Levoni, director de expansión de mercados internacionales de eBay.

No tienes que sentirte culpable por sacar provecho de un regalo. Es mejor venderlo que almacenarlo sin uso, además de que permites que otra persona lo adquiera a un costo más accesible.

¿Cómo sacar provecho de un regalo que no te gustó?

Si recibiste algo que no te gustó o no te servirá, sácale provecho. Puedes venderlo o regalarlo a alguien que lo valore más.

Para vender el artículo, utiliza plataformas de ventas en línea seguras, que también te ayudan a definir en cuánto podrías vender ese regalo.

Aunque el marketplace de redes sociales es una opción popular, también conlleva riesgos de fraude. Es importante informarte bien para evitar estafas.

Por ejemplo, ten cuidado con el método de entrega que determines y la forma de pago. Muchas veces, los estafadores simulan transferencias que nunca llegan. No entregues el artículo si no tienes el dinero en tu cuenta.

También puedes optar por plataformas como eBay, Mercado Libre y otras similares. Estas te ayudan a comercializar tus artículos en la web.

Por ejemplo, para vender desde sitios como eBay, sólo necesitas un correo electrónico, tomar fotos del producto y publicarlo.

“La plataforma realiza la mayor parte del trabajo: encontrar compradores, exhibir el producto, cobrar el dinero de forma segura y garantizar que la transacción esté protegida,” explicó Paolo Levoni.

Un servicio nuevo en esta plataforma es el uso de Inteligencia Artificial para generar descripciones de productos. Esto evita que los usuarios tengan que escribir textos largos: sólo proporcionan información básica, y la IA se encarga del resto.

En cuanto a los precios, Levoni destacó que también ayudan a determinarlos. “eBay cuenta con datos de ventas anteriores que permiten ver si el mismo producto ya se vendió y a qué precio. Esto te da información valiosa, ya que encontrar precios en línea no garantiza que esos artículos realmente se vendan,” dijo.

La plataforma ofrece dos opciones de venta: precio fijo o subasta. Puedes establecer un precio fijo y, al mismo tiempo, estar abierto a ofertas de posibles compradores, lo que aumenta tus oportunidades. Además, cuentan con herramientas para determinar un monto justo en caso de que fijar el precio sea complicado.

Eso sí, al vender en plataformas como eBay, debes considerar que cobran un porcentaje por la gestión de la venta. Este porcentaje puede variar entre 10 y 12% del precio del producto.

“La mayor parte de las ganancias va al vendedor. eBay toma un porcentaje para facilitar la transacción,” informó la empresa de comercio digital.