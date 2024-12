Panorama energético en Nuevo León en 2025: sin claridad en reglas y amenazas de Trump

Monterrey, NL. El panorama para la industria energética de Nuevo León en 2025 no es mejor que hace tres años, debido a la falta de reglas claras para la participación del sector privado y las posibles reacciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, señaló César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético del estado.

Cadena explicó que durante tres años las audiencias de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estuvieron suspendidas, y ahora los trámites han regresado a la Secretaría de Energía, lo que representa una ventaja al contar con un responsable. Sin embargo, aún persisten incertidumbres operativas, como la eliminación de permisos de importación de gasolinas y diésel para empresas mexicanas.

Sobre la pérdida de autonomía de los órganos reguladores, indicó: “Eso es malo porque no hay un juez. En el anterior sexenio tampoco hubo un juez; la orden era que las gasolineras que no eran de Pemex no podían importar. Eso se acabó”.

Riesgos frente a los “manotazos” de Trump

En el contexto internacional, César Cadena destacó que México no está mejor que como estábamos hace tres o cuatro años, y los negocios han crecido, “yo no me levanto con el temor de qué barbaridad, qué mal está todo, porque en los negocios no se refleja esa situación. Hay dinero, no hay cartera vencida, en general, la economía funciona bien, hace unos días anunciaron récord en exportaciones, esas son buenas noticias”.

Reconoció que hay algunos problemas por intereses comerciales, por ejemplo, se menciona que en los últimos años la mayor parte de empresas chinas del sector automotriz que han llegado a la región son proveedores de Tesla, y ahora que el magnate Elon Musk ha sido benefactor de la campaña de Trump, no sería posible que prohíba su propia proveeduría.

¿Hay riesgos de que Trump nos cierre la llave del gas natural? César Cadena fue tajante: “Por eso, pero qué peleo, él va a pelear lo de siempre, que si la migración, que si la exportación, que lo que sea y habrá que hacerle caso, desgraciadamente estamos jugando con reglas diferentes y sobre todo con fuerzas diferentes. Si a juicio de él, por ejemplo, en la migración, pide meter a otros 20,000 soldados en el sur, y sellar la frontera sur”.

Reiteró que por ahora los permisos para importar gasolinas y diésel los tienen empresas norteamericanas, pero advirtió: “Ahí Pemex compite y ofrece gasolina en ese mercado, si creen que la competencia es desleal, va a haber problemas. Un ejemplo sería cerrar la válvula del gas natural y en siete horas nos tiene temblando”, recalcó el dirigente.