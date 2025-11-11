Michoacán invertirá más de 1,600 millones de pesos en el Plan Hídrico Estatal

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó las acciones estratégicas en materia hídrica que forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), dirigida por Olivia Cázares Arreola, será la encargada de coordinar el desarrollo del Plan Hídrico Estatal, en colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con información local, el plan se estructura en tres ejes orientados a garantizar el acceso al agua potable, fortalecer la infraestructura hidráulica para el campo y ampliar la cobertura de saneamiento en la entidad.

El primer eje, correspondiente a agua potable, contempla una inversión superior a 800 millones de pesos para la ejecución de 114 obras en diversas regiones del estado: Bajío, Costa, Ciénega, Meseta Purépecha, zona Oriente, Tierra Caliente y Uruapan. Estas acciones buscan optimizar el uso del recurso y garantizar su distribución equitativa

El segundo eje, enfocado en agua para el campo, incluye la tecnificación y modernización de los distritos de riego, considerados esenciales para la producción agrícola. Entre los proyectos destacan el Distrito de Riego 020 Morelia–Queréndaro, el 097 Lázaro Cárdenas y el 098 José María Morelos, donde se renovarán sistemas y canales con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso del agua y fortalecer la productividad del sector rural.

El tercer eje, denominado agua limpia, contará con una inversión inicial de 330 millones de pesos destinados a ampliar la cobertura de saneamiento. Este componente incluye proyectos prioritarios como el saneamiento del lago de Pátzcuaro, el río Duero y el río Lerma, entre otros cuerpos de agua que requieren atención para reducir la contaminación y proteger los ecosistemas.

En su conjunto, el Plan Hídrico Estatal representa una inversión histórica superior a 1,600 millones de pesos, que se suma a los esfuerzos nacionales por consolidar un manejo responsable del agua

El gobierno del estado destacó que, junto con la Federación, se impulsan también iniciativas estratégicas como el Plan Lázaro Cárdenas del Río y el Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha.

