Integran Alianza Internacional para el Desarrollo del Noreste de México y Texas

Monterrey, NL. La Alianza Internacional para el Desarrollo del Noreste de México y Texas realizó una ceremonia de integración y toma de protesta del Consejo Consultivo para el periodo enero 2025-enero 2026.

El presidente de la Alianza Internacional para el Desarrollo del Noreste de México y Texas, Sergio Esteban Ruiz González, explicó que ambos proyectos tienen como objetivo definir e impulsar estrategias para el desarrollo económico, turístico y social de la región, con un enfoque en las comunidades aledañas a la ruta 54-2-83, que conecta a México con Roma, Texas.

“Con esta alianza internacional consolidaremos los esfuerzos individuales para lograr el desarrollo de nuestras comunidades, nuestros municipios y estados para crear un mejor México y Estados Unidos”, dijo Tatiana Clouthier Carrillo, ex secretaria de Economía federal quien fue testigo de honor.

Explicó que es muy fácil presentar proyectos y no aterrizarlos, “aquí se arrastró el lápiz, se logró conjugar el interés de muchos de los presentes (empresarios, alcaldes y ejidatarios). Esta Alianza tiene que ver con crear las oportunidades donde aparentemente no las había. La verdad es que darle visibilidad a la ruta 54 no es algo fácil, podríamos ver una lista de obstáculos; sin embargo, este grupo fue capaz de ver lo que va a ocurrir en 2025, un año destinado a la colaboración de este esfuerzo compartido, sin importar los colores o existen otras rutas”.

Clouthier destacó que el gobierno de Nuevo León acaba de inaugurar la ruta de la carretera La Gloria-Colombia, que tenía más de 25 años de haberse puesto como un sueño (…) Así como Laredo está ahora saturado y Colombia abre su paso para apresurar los cruces, de igual manera la ruta 54 es el inicio de algo que será muy grande, porque ustedes están ahí”.

Tatiana Clouthier tomó protesta a los integrantes de la mesa directiva: Sergio Ruiz González, presidente; Iliana Alamar García García, vicepresidenta y secretaria de Desarrollo Económico de Miguel Alemán, Tamaulipas; Hugo González González, secretario y Joel Peña, enlace empresarial del Economic Development Corporation de Roma, Texas.

La misión de la Alianza

De acuerdo con los lineamientos, la Alianza tiene como misión promover el bienestar de la población a través de proyectos estratégicos enfocados en el desarrollo económico y turístico, el fortalecimiento de la infraestructura y rutas regionales, así como el apoyo a productores, ganaderos y comerciantes locales.