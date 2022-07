Monterrey, NL. El secretario del Medio Ambiente estatal, Alfonso Martínez Muñoz, informó que alistan una Norma de Arbolado Urbano para prohibir las áreas verdes con fines decorativos en corporativos, centros comerciales y áreas privadas, debido a que para regar el pasto se utiliza mucha agua.

El titular de la dependencia, señaló que aún no tiene cuantificado la extensión que prevalece tanto en centros comerciales y corporativos privados.

Estamos ya por publicar la Norma de Arbolado Urbano donde se va a tener que retirar todo el pasto decorativo de áreas privadas de cierta extensión, en un periodo que pronto daremos a conocer”, expuso.

Explicó que este tipo de pasto utiliza demasiada agua y se emplea de manera ornamental, “el tema ya lo hemos hecho público, pero todavía hay muchas áreas en centros comerciales y en corporativos privados que se riegan; no tiene ningún sentido esta actividad, cuando hay personas que no les está llegando el agua para beber”.

“No tenemos un estimado de cuánto hay (en áreas privadas), una vez que salga publicada la Norma vamos a dar un plazo pertinente para que se retire (el pasto decorativo), en el caso de los municipios y nosotros mismos (estado) lo estamos evitando”, comentó.

Cabe mencionar, que las fachadas verdes, según expertos, ayudan a purificar el aire, a reducir la temperatura ambiente y a regular y promueven la biodiversidad de la ciudad. “Los muros verdes forman parte de la construcción bioclimática”, menciona la página de sempergreen.

El presidente de la República ha reiterado que se le debe dar prioridad al derecho humano al agua, por encima de cualquier otro uso.

Uso ilegal

Por otra parte, el titular del Medio Ambiente en Nuevo León, indicó que en plena crisis hídrica, hay dueños de pozos que están lucrando con el agua y la venden en pipas.

“Eso se tiene que acabar, debemos tener una Policía del Agua para estar vigilando que eso no suceda, no es correcto que personas no tengan agua o estén reduciendo su productividad, y otras se están aprovechando del agua de manera ilegal”, apuntó.