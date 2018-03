Mexicali, BC. El Cabildo de Mexicali suspendió temporalmente la construcción de la cervecera Constellation Brands, un proyecto que en su primera etapa estima una inversión de poco más de 1,400 millones de dólares y la creación de cerca de 4,000 empleos.

En su octava sesión de cabildo, el secretario del ayuntamiento, Jesús Antonio López Medina, incluyó como único punto someter a consideración de los regidores el exhorto que presentó el Congreso local, en el sentido de suspender por un periodo de 10 días la construcción y desarrollo del proyecto, luego de que agricultores de la región acusaron a la empresa de no contar con permiso de uso de suelo.

Con un solo voto en contra, el cabildo decidió suspender temporalmente la construcción que arrancó desde hace un año en el Valle de Mexicali, en tanto el municipio revisa la documentación que presentó la compañía para construir la planta.

El secretario de Desarrollo Económico del estado, Carlos Bonfante Olache, explicó que desde que la compañía estadounidense decidió construir su planta en Baja California y no en Sonora, el gobierno estatal realizó un trabajo de acompañamiento para tramitar los permisos en los diferentes órdenes de gobierno.

Aseguró que es importante dejar continuar el trabajo que realiza la empresa, la cual a la fecha ya ha invertido por lo menos 50 millones de dólares del total de la inversión; además dijo que al detener la obra, también se pone freno a la generación de empleos y contratación de servicios por insumos que ya estaban pactados.

De acuerdo con Bonfante Olache, la compañía firmó un contrato en el que se comprometió a que en el 2019, cuando tiene planeado iniciar con su producción, al menos 50% de los servicios de proveeduría serán proporcionados por empresas locales y nacionales.

A nuestro parecer, Constellation no ha incurrido en ninguna falta. No tenemos por qué hostigarla para que se vaya, nosotros somos la puerta de entrada para los negocios de México, no sólo hablamos de la inversión sino de la derrama que puede generar, aquí logramos 50% cuando en otros lugares apenas alcanzan 3% de proveedores .

Mensaje equivocado

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Tijuana, Humberto Jaramillo, advirtió que la suspensión de la construcción puede enviar un mensaje equivocado a los inversionistas extranjeros sobre la incertidumbre que existe para sus proyectos al inyectar capital dentro de la entidad.

Es muy desafortunado que la empresa ya haya invertido y ahora los funcionarios suspendan para hacer una revisión cuando eso se tuvo que hacer al inicio. Es el momento menos apropiado para estas decisiones .

Desde inicio de año, agricultores y activistas ambientales han realizado movilizaciones y protestas en Mexicali para exigir la paralización de la construcción, bajo el argumento de que la planta cervecera, además de no contar con permisos, podría tener un impacto ambiental por el consumo de agua que requiere la fábrica.

Colocan la primera piedra de parque aeroespacial en Guanajuato

Con la colocación de la primera piedra del Parque Industrial SkyPlus, Guanajuato se integra al desarrollo del sector aeroespacial, aseguró el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez.

Este parque nace con la finalidad de atraer a empresas dedicadas a la manufactura de piezas y partes, el mantenimiento de aeronaves, manejo de carga aérea, y convertirse también en un centro de investigación en el tema aeroespacial, puntualizó.

Con una inversión de 20 millones de dólares, el parque SkyPlus desarrollará infraestructura logística y aeroespacial por más de 190 millones de dólares en 80 hectáreas.

Con SkyPlus, destacó el Ejecutivo estatal, en la presente administración se han desarrollado parques industriales con una oferta de 1, 800 hectáreas disponibles para la atracción de inversiones dentro del corredor industrial, en el norte y sur de la entidad.

Hoy les ofrecemos no nada más la infraestructura, les ofrecemos certeza, cuando se empeña la palabra se cumple, eso para nosotros es fundamental y lo han entendido las diferentes empresas y naciones que han decidido invertir aquí. Hay confianza y rumbo, aquí no estamos inventando el hilo negro cada tres o seis años, aquí se sabe lo que se quiere, hay objetivos claros y obviamente hay resultados , destacó.

Este parque generará 2,400 empleos directos y más 5,000 indirectos; se estima la llegada de 15 empresas del sector aeronáutico. Con el parque aeroespacial se brindará mantenimiento a aviones y helicópteros, además de fabricar y ensamblar piezas de esta industria.

SkyPlus está diseñado para convertirse en el destino premier de la manufactura y logística aeroespacial del Bajío, albergará a empresas de la industria aeroespacial, por lo que se ubica a un costado del aeropuerto de Guanajuato. (Redacción)

estados@eleconomista.mx