Inaugura Rocha nuevas obras sociales en el municipio de El Fuerte

El mandatario cumplió su palabra de terminar la carretera hasta Chinobampo y la pavimentación de una calle en el ejido Constancia.

Chinobampo, El Fuerte, Sinaloa, a 28 de diciembre de 2022.- Para cumplir con su palabra empeñada con los habitantes de la comunidad de Chinobampo, perteneciente al municipio de El Fuerte, el gobernador Rubén Rocha Moya regresó a esta pequeña población para inaugurar su carretera, obra a la que se había comprometido cuando hace meses visitó el pueblo para poner en marcha la construcción de un pozo para el abastecimiento de agua potable.

El mandatario estatal arribó a Chinobampo, acompañado por el presidente municipal de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, y por el secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, para entregar la pavimentación del último tramo de la carretera, de mil 300 metros, donde se invirtieron 10 millones 600 mil pesos, con el cual se concluye totalmente esta rúa, pues desde hace casi 10 años los trabajos habían quedado inconclusos.

Esta nueva visita también sirvió para entregar simbólicamente el pozo que los habitantes le pidieron cuando el gobernador Rocha acudió a la comunidad para reunirse con una familia en particular, para dar su pésame por el deceso de una sus hijas, ocasión en la cual le solicitaron dicha obra, ya que no existía fuente de abastecimiento para la red de agua potable, y por lo tanto carecían del servicio en sus casas.

Como respuesta, el mandatario estatal instruyó al secretario Zavala Cabanillas para que de inmediato se iniciara la perforación del pozo, cuyo costo fue de un millón 600 mil pesos, trabajos que se concluyeron en menos de 30 días. Cabe destacar que en esa misma ocasión, además del pozo, los habitantes también le solicitaron terminar la carretera, ya que en las dos pasadas administraciones estatales se inició desde El Fuerte, pero nunca se concluyó hasta Chinobampo, petición que también encontró un compromiso del gobernador Rocha, el cual se honró.

“Yo tengo mucha identificación con la gente de los pueblos, soy de un rancho, y no me he enriquecido, ni me voy a enriquecer de la gubernatura, nosotros somos de la Cuarta Transformación y no debemos robar, no debemos traicionar, y no debemos mentir, por eso a las señoras que me pidieron agua, inmediatamente, el siguiente día vino José Luis porque yo le dije que el siguiente día viniera, porque no estamos en campaña, no vengo a prometer, lo que digo yo que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, como la carretera y el pozo que ya se los hicimos”, dijo.

Por otra parte, el gobernador Rocha pidió al alcalde Gildardo Leyva que convocara a todo habitante de Chinobampo para participar en la limpieza del derecho de vía de la carretera que se inició en los anteriores gobiernos, ya que por falta de mantenimiento la maleza invade la carpeta asfáltica, a quienes se les pagará un sueldo por estas labores, esto con el doble propósito de también de generar oportunidades de ingresos económicos para el sustento familiar.

Otro asunto que derivó en beneficio económico de los habitantes de Chinobampo, fue la orden que giró el gobernador Rocha de que se regresaran los 50 mil pesos que varias personas ya habían reunido para solicitar la pavimentación de una pequeña calle del pueblo, pues precisó que el Gobierno del Estado hará la pavimentación sin cobrar ningún dinero a la gente, como lo hace con toda obra pública que realiza, específicamente las nuevas calles, ya que en el pasado era común que los gobiernos condicionaran la aportación de los beneficiarios para hacer las pavimentaciones.

A su vez, el presidente municipal, Gildardo Leyva Ortega, le agradeció al gobernador Rocha su nueva visita a Chinobampo, ahora para recoger su palabra empeñada con las obras que prometió.

“Estamos muy contentos porque nos acompaña nuestro gobernador, y como siempre nos trae cosas buenas, como esta carretera, tan polémica en su tiempo, la gente de Chinobampo ya puede contar con su carretera, además que ya tienen al 100 por ciento agua en sus hogares, que también ha sido un esfuerzo de nuestro gobernador Rubén Rocha Moya, que cumple siempre lo que promete”, reconoció.

Posteriormente, el gobernador Rocha, el alcalde Gildardo Leyva y el secretario Zavala Cabanillas, se trasladaron el ejido Constancia, para entregar la pavimentación de la calle Gabriel Leyva, de poco más de 540 metros de longitud, con un ancho variable desde los 6 a los 12 metros, cuya inversión fue de 8 millones 400 mil pesos.

Aquí, también a petición de los colonos, el gobernador del estado se comprometió a pavimentar otro tramo de 300 metros, para continuar esta avenida hasta la orilla del ejido, así como rehabilitar la escuela primaria Vicente Lombardo Toledano.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala, informó que además de la calle Gabriel Leyva, en Constancia también se realizan actualmente trabajos de ampliación de la red de drenaje sanitario, donde se invierten 2.5 millones de pesos, y ya se concluyó la reposición del alumbrado público, ahora con 250 lámparas Led de alta tecnología, sobre el camellón de la carretera a su paso por la comunidad.

El funcionario estatal dio a conocer que en total, el Gobierno del Estado ha invertido con recursos propios en el municipio de El Fuerte, la cantidad de 60 millones de pesos, en todas estas obras sociales y de infraestructura, como la remodelación del parque recreativo La Galera, que junto con el Museo Mirador de El Fuerte, es uno de los principales atractivos de este Pueblo Mágico.